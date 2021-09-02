產官研界代表齊聚 啟動台灣淨零行動

氣候變遷已成為全球永續發展的最大威脅， 世界各國皆紛紛宣布溫室氣體淨零排放的目標， 俾以應對全球氣候緊急狀態，在這個全球行動當中， 台灣也有責任參與其中。蔡英文總統在4月22日宣示淨零排放是我 國不能自外於全球的共同目標、 要和其他國家攜手合作找尋轉型契機並創造多贏。 行政院日前更責成主政機關積極辦理「溫室氣體減量及管理法」 修法作業，要將「2050年淨零排放」納入法條當中， 並跨部會成立工作組專責推動相關事宜， 顯見公部門對本議題的重視。

由台灣永續能源研究基金會發起、與國內二十多家企業(總計營收占 2020年我國GDP比值超過四成、 溫室氣體總排放量占台灣近兩成)籌設成立的「台灣淨零行動聯盟」 ，呼應聯合國及國際2030/50減碳及淨零目標，推動「 淨零排放倡議」。台灣淨零行動聯盟將協助推動相關政策， 協力公私部門及NGO構建溝通平台，共同邁向我國淨零排放願景。

聯盟正式成立後將積極透過承諾、行動、第三方驗證、資訊透明、 議合及教育等方式，鼓勵我國產業界善盡企業社會責任， 邁向企業永續發展，踴躍投入資源並進行轉型， 符合巴黎協定路徑並達成台灣淨零排放目標， 共同解決全世界面臨之氣候變遷問題，未來也將進一步成立「 台灣淨零排放協會」，專責聚焦淨零排放相關議題及教育之推動。

這次成立大會榮邀聯盟召集人中華民國無任所大使簡又新先生、 賴清德副總統、經濟部曾文生次長、 行政院環境保護署沈志修副署長擔任致詞貴賓。 會後並舉辦研討活動， 由台灣碳捕存再利用協會談駿嵩理事長就碳捕存技術探討及相關法規 現況與趨勢進行解析。

聯盟召集人中華民國無任所大使簡又新致詞時指出聯合國宣布全球今 年進入紅色警戒，美、歐、中、台都有出現氣候災害， 蔡總統也說將淨零碳排納入國家目標。碳定價、 碳關稅的出現也都改變過去生產價格及國際貿易門檻， 國際品牌如蘋果、亞馬遜也宣布2030以前供應鏈全部用綠電， 對台灣企業是非常大的挑戰。世界在重塑過程中，包括綠能發展、 能效提升、循環經濟、電動車等都需要龐大經費， 因此金融業除了本身營運要做到淨零排放外， 其實也在邁向零碳排過程裡擁有最大的關鍵力量。他並提及數個認知 包括：氣候變遷已成為氣候緊急狀態、 氣候轉型風險攸關國家未來發展、長期的承諾與行動、 伙伴關係加強轉型、重要的科技與商業模式尚未到位等， 期盼未來與政府共同努力、邁向淨零永續未來。

賴清德副總統表示，非常高興由民間發起成立淨零行動聯盟， 與政府一起為達成充滿艱鉅挑戰的淨零目標而努力， 氣候變遷不單是環保署的問題，是產業、金融共同面對的挑戰， 也是全體國人的問題，未來除了將 2050 年淨零入法，設下明確目標外，政府還要積極作為、 帶動民間研發投資，更與企業一同努力， 今天到場的企業總計營收占台灣 GDP 比例超過四成，溫室氣體含量占兩成，具舉足輕重的地位， 這些都是必要力量。他進一步指出聯盟目標是2030年辦公據點零 碳排，2050年則是讓辦公據點、生產據點都達到零碳排， 他並期盼有更多企業加入聯盟後，形成一座平台， 尤其可讓中小企業加入獲得知識、技術及專業協助，加速邁向205 0年碳中和目標。 他並指出台灣的碳排目標不但要明確也要有可行的路徑， 同時要把氣候變遷視為推動綠色成長的動力， 同時公私部門要協力合作， 因為碳中和不是政府或民間能夠獨自解決的議題， 良好的夥伴關係是成功的關鍵。

經濟部曾文生政務次長表示，淨零碳排不只跟政府有關， 更攸關企業生存與發展。台灣碳排放量最大的企業中， 前五名有三個是國營事業，分別為台電、中鋼、中油， 政府除了身為業主要以身作則，也要做好帶領作用。 政府跨部會成立「淨零排放路徑專案工作組」，分別為能源減碳、 製程減碳、交通減碳、負碳技術四個工作圈， 係政府第一次不以部會為本體， 以工作性質進行分工進而討論出解決方案。 他同時預告為加強輔導與輔導企業轉型， 未來將與環保署進一同合作，在明後年推出碳盤查行動， 並規劃將上市公司財報獲利除以碳排放量，制定碳相關指標， 俾利廣大投資人鑑別。

行政院環境保護署沈志修副署長指出，由於氣候變遷情勢持續嚴峻， 聯合國要求各國加速進行溫室氣體減量工作， 儘速達成碳中和長期目標，同時強化推動氣候變遷衝擊之調適作為。 為積極回應國際趨勢及強化國內減量作為，環保署刻正進行「 溫室氣體減量及管理法」修法工作，除名稱修正為「 氣候變遷因應法」外，亦將2050年淨零碳排入法， 至於相關碳費機制、如何應用在氣候變遷等，盡快在9月對外預告。 未來聯盟是一個非常好的溝通與交流平台， 更是淨零轉型的關鍵力量。

「台灣淨零行動聯盟」共同發起成員

財團法人台灣永續能源研究基金會

中國鋼鐵股份有限公司

中華電信股份有限公司

中鼎集團

日月光投資控股股份有限公司

台新金融控股股份有限公司

台灣積體電路製造股份有限公司

臺灣水泥股份有限公司

玉山金融控股股份有限公司

亞洲水泥股份有限公司

信義房屋股份有限公司

鴻海精密工業股份有限公司

新光金融控股股份有限公司

財團法人台灣綜合研究院

香港商英國標準協會太平洋有限公司

資誠聯合會計師事務所

勤業眾信聯合會計師事務所

安永聯合會計師事務所

安侯建業聯合會計師事務所

CSRone永續平台

遠傳電信股份有限公司

理律法律事務所

台灣新光保全股份有限公司

光電科技工業協進會

友達光電股份有限公司

南亞科技股份有限公司

沃旭能源

照片由台灣永續能源研究基金會提供