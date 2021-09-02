中秋連假入住雲朗觀光旗下飯店玩「博狀元餅」免費吃大餅

搶攻疫情降級後的第一個連續假期商機，雲朗觀光集團旗下十間飯店再度聯合推出中秋博狀元活動，重現金門在地「博狀元餅」習俗，部分飯店也加碼於現場舉辦多樣化的佳節應景活動，溫馨迎接中秋連續假期。今年雲朗中秋月餅禮盒更不受疫情影響，已全數銷售一空，君品酒店畫中月月餅禮盒也即將完售，可見儘管疫情未止，仍不減送禮氛圍。

9/18(六)至9/21(二)，君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店(新莊、桃園、高雄、花蓮)、兆品酒店(台中、嘉義、礁溪)、品文旅礁溪將舉辦「博狀元餅」的活動，以擲骰比拚狀元、榜眼、探花、進士、舉人與秀才，讓旅客有機會在飯店體驗金門流傳已超過300年的中秋民俗文化活動，考驗參與者的手氣，挑戰贏得古早味大餅或美味好禮。

另外，雲朗觀光集團旗下多家飯店也於連假期間加碼舉辦多項趣味活動，其中雲品溫泉酒店推出玉兔主題親子DIY、柚子套圈圈和天文賞月等應景活動，翰品酒店新莊與翰品酒店桃園也將分別舉辦猜謎拿好禮，翰品酒店花蓮更推出中秋剝柚子大賽，品文旅礁溪也舉行應景創意DIY，雲朗觀光集團以各種特色的活動內容迎接旅客，邀民眾一同回味佳節美好時光。

除了飯店現場舉辦中秋活動之外，贈送月餅禮盒更是不可或缺的儀式感，今年中秋年禮買氣不受疫情影響，雲朗月餅禮盒已全數銷售一空，君品酒店兩款不同組合的「畫中月」禮盒也即將完售，經典款售價2,880元，包含6入廣式月餅，鳳梨南瓜子、棗泥蛋黃、松子蓮蓉、香柚、桂圓紅棗、伍仁金腿，六種口味各一款；品茗款售價為3,280元，4入廣式月餅，棗泥蛋黃、香柚、桂圓紅棗、伍仁金腿，搭配1罐南投檸香紅茶，以充滿文人雅氣的中秋獻禮，度過珍貴的團圓時刻。

雲朗觀光旗下飯店全面執行各項防疫措施，現場活動皆採實聯制、需全程配戴口罩並保持適當距離，服務人員會定時全面清潔消毒遊戲時使用之道具，以安全舒適的飯店公共環境與遊憩空間，確保旅客安全無虞，擁有安心的住宿體驗，與家人共度愉快的中秋假期。