〈時評〉國民黨主席選舉 世代交替之爭

國民黨這次黨主席選舉，目前現任黨主席江啟臣和前主席朱立倫的競爭較為激烈，而這場選舉的結果，勢必將是一場世代交替之爭，江啟臣若是無法順利連任，改由朱立倫重新回鍋，國民黨年輕化之路很可能被迫中斷，打回原形。

目前正式登記角逐國民黨主席的人選，除了江啟臣、朱立倫外，尚包括前彰化縣長卓伯源、台大政治系教授張亞中。從近來坊間民調觀察，江啟臣、朱立倫都屬於領先群，至於卓伯源和張亞中的聲勢暫時落後。

由於這次參選前，江啟臣刻意調整兩岸論述，將「憲法九二」和「九二共識」做了巧妙的連結，也等於是向國民黨的九二共識昔日老路再度靠攏；換句話說，此次國民黨主席不太會有兩岸路線之爭，頂多是辯論會上，出現一波攻防戰。

但取而代之的，很可能是世代交替的路線能否延續。在檯面上，不論是哪一位候選人，一定都會表態支持世代交替，但等到實際當選後，真正做法可能不盡相同，而且國民黨主席本人更直接影響到外界觀感。

以這四位候選人來說，僅有江啟臣不到50歲，其餘三人都超過60歲以上，等於相差了一個世代。國民黨過去一直予人老人政黨的觀感，因此，近年來的選舉一直都爭取不到年輕族群的選票，若是繼續由老面孔帶領國民黨，恐怕無法改善這個困境。

其次，政治歷練愈久，政治包袱愈重，雖然處事上可能比較圓融，但也較難以擺脫派系的糾葛，會容易傾向倚賴過去的老朋友，這些人的年齡也通常偏高，習慣用自己過去的經驗來辦事，心態上顯得略為保守，如此一來，大刀闊斧改革的機會不多，很難開創新格局。

國民黨有著論資排輩的文化，江啟臣上任黨主席後，試圖打破這個傳統，這卻讓他在這次選舉陷入苦戰，因為在地方上已有不少人，自覺不受江啟臣重視、不滿江啟臣的作風，已陸續倒向朱立倫，使得朱立倫後勢看漲。

國民黨體質的調整，能不能繼續走下去，這次黨主席選舉將是關鍵，而江啟臣和朱立倫之爭，正是這世代交替之爭。

（作者李平華，資深媒體人）