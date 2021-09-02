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告別厭世苦澀的飲食控制　網路高評發現茶Teascovery兒茶素綠茶再推新款「黑豆兒茶素綠茶」

油水雙切機能UP　溫潤甘順天天喝

By 台灣英文新聞
2021/09/02 16:51
告別厭世苦澀的飲食控制　網路高評發現茶Teascovery兒茶素綠茶再推新款「黑豆兒茶素綠茶」

在健身市場崛起後，不少人投入體態控制，但飲食常常不小心就破戒、超標，計劃難持之以恆！想要告別厭世飲食控管，風味是一大關鍵！茶飲領導品牌發現茶Teascovery因創辦人陳翊榮的醫科背景、又擁有茶葉中級品鑑師證照，長期以科學精神測試不同產區的茶葉層次與自然風味，2019年在廣大電商藍海中推出高CP值的發現茶「兒茶素綠茶」，冷泡技術使咖啡因溶出率比市售兒茶素綠茶低了35%，降低苦澀感，而精算過的兒茶素含量也方便飲食控制者每日飲用，因此在網路上狂銷超過120萬包！

2021黑豆茶X兒茶素綠茶 代謝機能再提升 豆香迷人喝不膩！

今年八月，發現茶全新推出風味升級版的「黑豆兒茶素綠茶」，特別嚴選青仁黑豆(台南3號)加入受歡迎的原配方，雙層豆香挑動味蕾，消費者再也不用厭世控管飲食，還能油水雙切！青仁黑豆再經歷烘炒後，屬性轉溫，調和綠茶未發酵製程的先天涼感屬性，青仁黑豆有豐富鉀元素、維他命B，有助維持能量正常代謝、及體內水分平衡，在獨特的滾筒炒焙技術下，自帶香甜不苦燥，與兒茶素綠茶原有的獨特綠豆香交織，不僅提升機能性，整體風味更加甘甜！

為了增加沖泡方便性，發現茶不僅開發了增加茶葉溶出率的「加重揉捻」製程與「低溫細切」工法，這次更研發出連豆類食材都能強化溶出率的獨家技術，使茶葉與原豆在冷泡下快速釋放風味，只要搖晃30秒後再等5分鐘，就是一瓶天然新鮮的冷泡黑豆綠茶！

更新時間 : 2021-09-02 17:35 GMT+08:00

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