9月一起歡慶吧!!大苑子與許慶良鮮乳合作滿兩週年!寵粉回饋活動9/1正式開跑!

高品質的鮮奶類飲品、並支持台灣在地酪農，大苑子自2019年9月起與許慶良牧場合作，至今已滿兩年囉！大苑子使用許慶良鮮乳來製作鮮奶茶以及含鮮奶的飲品，濃醇香甜的許慶良鮮乳搭配上甘醇的原茶以及新鮮的水果果汁，濃郁且天然的滋味受到許多顧客的喜愛；而除了販售鮮奶乳系列飲品外，部分門市也有販售使用許慶良鮮乳製成的鮮奶酪，依照季節推出限定口味讓顧客嘗鮮；而為了讓顧客可以方便取得優質鮮乳，全台大苑子門市皆有販售瓶裝鮮乳，讓顧客補充鮮乳更便利。

為回饋大家一路以來的支持和喜愛，大苑子特別於今年9月與許慶良牧場滿兩週年合作的日子推出一系列的回饋活動，9/1至全台大苑子門市購買許慶良系列商品(包含瓶裝許慶良鮮乳、許慶良鮮乳系列飲品、許慶良鮮奶酪)，即可獲得許慶良鮮乳99元的會員獨享驚喜回饋；此外在9月一整個月期間推出熟客「許慶良鮮乳系列飲品」的回饋計畫，會員凡於9/1~9/30期間購買許慶良鮮乳(瓶)或許慶良系列商品，即可進行APP集點活動，集點滿額可分別獲得由大苑子招待的許慶良鮮乳或是買一送一獨享券!

迎接開學!夢幻飲品-荔枝艾波 全台限量，快與好朋友分享

9月除了有許慶良鮮乳系列活動外，最長暑假也終於告一段落，9/1開學第一天，就來喝杯夢幻無限、一喝就愛上、社群討論度破表的「荔枝艾波」吧! 會員獨享的「荔枝艾波第二杯半價」回饋，全台限量限店領取!8/31晚上八點開始領取，開學就用這杯和好朋友、好同學一起分享吧!

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夏日清爽系飲品肯定就是要選這一杯!快和綠繡眼在這個9月相遇吧!