台灣第一愉悅系手搖飲品牌｢蔦日子｣，蔦友友不寂寞

台灣第一愉悅系手搖飲品牌｢蔦日子｣，自疫情期間開幕以來， 深受蔦友友喜愛，為讓更多同好享受，將與青畑九號豆製所聯名，於 9月1日於新竹巨城第二座蔦巢開幕，3大歡慶優惠活動， 蔦友友有福囉~

蔦友友只要來新竹巨城蔦巢出示手機，加入[蔦日子 Line @ 官方會員]，即可享有特定飲品的好康優惠活動，品項、調味、 冰量及甜度皆需相同，一次限購 2組（4杯），外送優惠不適用，需現場購買。

第一優惠：9/1~9/3每日開店前30名，享特定飲品買一送一

9/01(三) 菓語日爆-青檸梅朋友

9/02(四) 蔦口令奶茶#1111 舊愛蔦紅北島白玉

9/03(五) 菓語日爆-老鹽爆打檸檬蔦紅

第二優惠：9/4~9/10享特定品項第二杯10元

09/04(六) 菓語日爆-青檸梅朋友

09/05(日) 菓語日爆-蔦綠篤檸檬

09/06(一) 蔦口令奶茶#1111 舊愛蔦紅北島白玉

09/07(二) 菓語日爆-老鹽爆打檸檬蔦紅

09/08(三) 浮雲渡日-烏雲片片蔦紅

09/09(四) 浮雲渡日-白雲朵朵蔦綠

09/10(五) 菓語日爆-蜜覓篤檸檬

第三優惠：『蔦友友分享卡』信義蔦巢及新竹巨城蔦巢同步發行

喜歡蔦日子的蔦友友們，｢蔦日子｣推起來，｢蔦日子｣發行『 蔦友友分享卡』，只要1000元即可兌換30杯/價值65元的蔦 日子飲品，原價1950元限時特價1000元，送禮自用兩相宜， 兌換價低者，恕不退返價差，兌換高價者，需依原價貼補差額， 一次兌換多杯，差額無法互抵，限來店兌換，外送無法使用， 優惠不併用。

另外，為減少等待時間，降低群聚機率，可於線上訂餐或致電門市。

【蔦日子 TSUTABI 信義 ATT 蔦巢】訂起來 https://reurl.cc/rg33jN

地址：台北市信義區松壽路12號1樓32-1櫃位

電話：(02)7737-5068

【蔦日子 TSUTABI 新竹巨城蔦巢】訂起來 https://reurl.cc/eE1GOj

地址：新竹市東區中央路229號巨城購物商場四樓美食街4025櫃

電話：(03) 03-5355666

營業時間：星期一至星期日11:00~22:00

官方臉書：蔦日子TSUTABI

官方IG：tsutabi_hq

官方Line：https://bit.ly/3hjvrEB