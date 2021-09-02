台灣第一愉悅系手搖飲品牌｢蔦日子｣，蔦友友不寂寞

台灣第一愉悅系手搖飲品牌｢蔦日子｣，自疫情期間開幕以來，
蔦友友只要來新竹巨城蔦巢出示手機，加入[蔦日子 Line @ 官方會員]，即可享有特定飲品的好康優惠活動，品項、調味、
第一優惠：9/1~9/3每日開店前30名，享特定飲品買一送一
9/01(三) 菓語日爆-青檸梅朋友
9/02(四) 蔦口令奶茶#1111 舊愛蔦紅北島白玉
9/03(五) 菓語日爆-老鹽爆打檸檬蔦紅
第二優惠：9/4~9/10享特定品項第二杯10元
09/04(六) 菓語日爆-青檸梅朋友
09/05(日) 菓語日爆-蔦綠篤檸檬
09/06(一) 蔦口令奶茶#1111 舊愛蔦紅北島白玉
09/07(二) 菓語日爆-老鹽爆打檸檬蔦紅
09/08(三) 浮雲渡日-烏雲片片蔦紅
09/09(四) 浮雲渡日-白雲朵朵蔦綠
09/10(五) 菓語日爆-蜜覓篤檸檬
第三優惠：『蔦友友分享卡』信義蔦巢及新竹巨城蔦巢同步發行
喜歡蔦日子的蔦友友們，｢蔦日子｣推起來，｢蔦日子｣發行『
另外，為減少等待時間，降低群聚機率，可於線上訂餐或致電門市。
【蔦日子 TSUTABI 信義 ATT 蔦巢】訂起來 https://reurl.cc/rg33jN
地址：台北市信義區松壽路12號1樓32-1櫃位
電話：(02)7737-5068
【蔦日子 TSUTABI 新竹巨城蔦巢】訂起來 https://reurl.cc/eE1GOj
地址：新竹市東區中央路229號巨城購物商場四樓美食街4025櫃
電話：(03) 03-5355666
營業時間：星期一至星期日11:00~22:00
官方臉書：蔦日子TSUTABI
官方IG：tsutabi_hq
官方Line：https://bit.ly/3hjvrEB