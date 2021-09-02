享美食好安心 遠東Café自助餐強勢回歸

隨著疫情趨緩，餐廳內用人潮回流，位於台北遠東香格里拉六樓的超人氣遠東Café 自助餐廳也將於9月3日(週五)強勢回歸，屆時飯店全館五家餐廳與三家酒廊將全數恢復營運，外帶外送亦持續提供服務！為提供安心愉悅的自助餐用餐體驗，遠東Café嚴格執行防疫措施，不僅於每個開放式餐檯增設透明隔板，新鮮美味看得見，饕客亦可自由挑選佳餚，唯取餐方式改由廚師們服務以減少接觸，各區招牌餐點仍維持現點現做，並落實取餐及用餐區的社交距離，盡享美饌同時兼顧防疫。此外，為歡迎舊雨新知再度蒞臨，遠東Café 還特別準備「餐飲75折券」以及「香格里拉美食集85折券」寵客，限量優惠券，送完為止。訂位專線 (02) 7711-2080。

遠東Café自助餐廳 十二大主題餐檯 暢遊世界美食地圖

自助餐控久違了！因疫情暫停營業一百多天的遠東Café自助餐廳終於重啟迎賓！9月3日起將於每週五、六、日恢復正常營運，提供午餐、下午茶、晚餐以及晚晚餐。為展現防疫新風貌的遠東Café，十二大主題餐檯皆加裝透明防疫隔板，每個餐檯都由一組主廚團隊負責，嚴選優質食材新鮮現做，仍可欣賞到主廚們在開放式廚房展演廚藝，不減自助餐用餐食趣。同時並規劃每區的取餐防疫動線，饕客還是能像平常一樣戴上口罩至各餐檯自由取餐，由廚師們協助盛盤，以減少接觸公用取餐餐具，進入餐廳需實聯制、測量體溫與消毒雙手，每桌皆提供酒精消毒液、拋棄式手套以及防疫隔板，並保持桌與桌間的社交距離，讓饕客安心享美食。

來到遠東Café，不容錯過熊熊火焰跳耀的炭烤區，一字排開各式牛排、豬排、羊排、雞排搭配琳瑯滿目的特製醬汁，香氣四溢令人垂涎；令人食指大動的海鮮餐檯，滿滿的蝦兵蟹將、現流海鮮，主廚現做的蛤蜊湯絕對教人回味；海鮮控當然不能沒有生魚片，日式餐檯新鮮現切多款當季生魚片、握壽司、手捲，羅列豐富頂級海鮮與配菜任君挑選，還有炙燒和牛握壽司等極品美味，更吸睛的是，龍蝦水族箱裡活跳跳的波士頓龍蝦，產地直送的鮮美龍蝦，現場加價購優惠價598元即享現點現做直達餐桌！西安麵點師傅純熟勁道現做多樣手工麵點，牛肉麵、哨子麵任君品嚐。

吸引目光的還有掛滿廣式燒臘，難以抗拒現做日式天婦羅與串炸美味，各種海鮮肉品蔬菜轉眼變成一串串裹著酥脆金黃外衣的和風小食；亞洲料理區一樣精采可期，泰國、新加坡、馬來西亞、印度等地方特色美食，一站式嚐遍；蒸籠點心不停冒出蒸汽白煙，讓人好奇想打開親嚐美味；滋滋作響鐵板料理，隨選隨點的山珍海味立即奉上；清新健康的沙拉開胃小點區，精選多樣有機無毒蔬食、堅果沙拉、手工麵包以及各式油品風味醬汁隨選搭配；當然，在地台灣味的中華料理也是遠東Café用經典好滋味，勾起每個人心中最懷念的家鄉味；繽紛甜點冰淇淋屋像是珠寶精品店般展示精緻甜點，現場烘培熔岩巧克力蛋糕的香甜氣味飄蕩空氣中，瞬間打開另一個胃！

享美食拿好康 饗食雙券好划算

遠東Café 為感謝大家在疫情期間的支持，並歡迎久違的饕客再度蒞臨，特別準備了限量來店禮：「餐飲75折券」以及「香格里拉美食集85折券」，用餐即送、贈完為止！「餐飲75折券」適用下次於遠東Café自助餐廳、香宮、ibuki日本料理、馬可波羅義大利餐廳或上海醉月樓用餐，10月31日前可享75 折優惠。「香格里拉美食集85折券」則適用於飯店一樓敦南側的五星美味外帶餐車精選商品85折，12月31日前用最優惠的價格把香格里拉帶回家！