台北喜來登開賣 海陸晚晚餐＋24小時住宿

史上最長暑假完結，家長終於能解脫放鬆！而回歸通勤的上班族，被推遲的下班晚餐也一樣尋求解套。看好大人系度假市場需求，台北喜來登大飯店即日起至9月30日前推出「今晚巴豆夭」海陸晚晚餐住房專案，每晚3,688元，入住當晚7點半後享用價值3,200元的龍蝦、牛排、雪蟹三大豪華美食，以及療癒美食-唐揚炸雞與脆糖泡芙，保證住滿24小時，自取餐點再加贈精選紅酒。訂房加購高鐵享8折優惠，讓消費者完整享受美食度假時光，大快朵頤犒賞自己。

「今晚巴豆夭」海陸晚晚餐住房專案，雙人入住每晚3,688元，精選「Buffet之王」十二廚自助餐廳的眾多超人氣菜色包含「爐烤安格斯黑牛肋眼」，選用重量約4公斤左右的美國安格斯黑牛，油花豐裕的粉紅肉質裹上黑胡椒與海鹽調味，高溫爐烤出焦香酥脆的外皮，再以分段溫控烤出軟嫩多汁的肉質，淋上主廚特製蘑菇醬，鮮嫩現切最是暢快滿足。

「海膽醬焗烤龍蝦佐鮭魚奶油義大利麵」鮮嫩鮭魚與起司白醬緊裹著麵體，豪氣搭配肉質緊緻彈牙、鋪滿鹹濃海膽醬的波士頓龍蝦，極致海味令人食慾大開。「加拿大雪蟹海鮮凱薩沙拉」引進來自加拿大鮮甜熟凍的雪蟹腳，肉質細緻甜美，搭配煙燻鮭魚、彈嫩小卷與爽脆生菜，清爽鮮香又開胃。不能錯過的最佳療癒美食，入口喀茲作響的「日式唐揚炸雞」，與醇濃奶香內餡的「雙色脆糖泡芙」，炸物甜品讓夜晚加倍幸福！以上專案價格均含稅與服務費，詳情請洽02 2321 5511訂房中心或至官網。