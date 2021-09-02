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日本莫德納疫苗再度發現黑色顆粒！廠商：目前認定無安全風險

日本曾因莫德納疫苗出現黑點，回收同一批共163萬劑的疫苗，如今日本各地又接獲類似的污染通報，官方稱無安全疑慮且無回收必要。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/02 16:17
（圖/路透社）

（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）日本一周前發現一批莫德納疫苗中出現黑色顆粒，緊急回收163萬劑，近期又傳出藥師發現另一批莫德納疫苗也同樣遭污染。不過自上次問題出現後，日本政府與莫德納廠商皆表示，疫苗中出現黑色顆粒的狀況並無安全疑慮。

8月26日，日本政府宣布停用將在全國863個疫苗中心使用的163萬劑莫德納疫苗，因為在疫苗注射器以及小瓶子中發現有黑色的物質。

然而到了29日，沖繩縣與群馬縣也發現類似的污染。根據英國廣播公司（BBC）1日的報導，神奈川縣一名藥劑師也在疫苗中看見幾枚黑色顆粒，已經有近3800人接種了該批次的疫苗。

BBC指出，目前日本已經針對最早發現污染的那批疫苗進行調查，據報導，負責分裝疫苗的公司為西班牙藥廠 ROVI。該公司曾回應此事件，表示問題可能源自於西班牙的某一條生產線。

而在沖繩發現的針劑污染，根據日本厚生勞動大臣田村憲久，則是因為注射器插入針劑瓶過程中操作不正確而導致。

雖然日本莫德納疫苗污染事件頻傳，讓不少還沒施打疫苗的民眾聞之卻步，但負責莫德納日本疫苗配銷事宜的武田藥品工業（Takeda）與田村憲久都表示，疫苗中的黑點不會造成安全疑慮，其實沒有回收的必要。

鄰近日本的韓國，近期也收到同樣來自美國與西班牙生產的莫德納疫苗，不過目前為止韓國並未通報任何疫苗污染的事件。究竟為何日本會收到出現黑點的莫德納疫苗，而這些污染物又是怎麼產生的，將由日本政府及歐洲藥品管理局進行調查。
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