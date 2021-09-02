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又有新變異株！Mu橫行全球　打疫苗也沒效　美國確診數世界之冠

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/02 15:43
世界衛生組織（WHO）表示，正在監控一種新變種病毒株Mu，不僅對COVID-19疫苗具抗藥性風險，目前已在39國現蹤。（示意圖／Getty...

世界衛生組織（WHO）表示，正在監控一種新變種病毒株Mu，不僅對COVID-19疫苗具抗藥性風險，目前已在39國現蹤。（示意圖／Getty...

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）世界衛生組織（WHO）日前表示，正在監控一種新變種病毒株Mu，不僅對COVID-19疫苗具抗藥性風險的變異，目前已在39國現蹤，其中又以美國最多，記錄到2065例。

世界衛生組織（WHO）8月31日公布的每週例行疫情公告中說，Mu變異株又被稱為B.1.621，今年1月首度在哥倫比亞被發現，是世衛列出5種「需留意變異株」（variant of interest）之一，至今已在39個國家現蹤，這些國家主要位於南美洲和歐洲。

世衛的流行病學報告指出，雖然Mu的警戒層級低於具高度傳染力的Delta變異株，但Mu變異株有一系列的變異，顯示可能具有免疫逃脫特性，換句話說，初步數據顯示Mu似乎對抗體更有抵抗力，但還是需要進一步觀察和研究。

儘管Mu的全球盛行率「目前已降至0.1%以下」，但哥倫比亞和厄瓜多的盛行率「仍持續成長」，分別達到39%和13%，其他的南美洲和歐洲也有零星案例，8月時比利時一間療養院的住民全數接種完疫苗，仍有21人確診，7人死亡，台灣也在 8 月 13 日出現首起境外輸入案例。

昆士蘭大學馬特衛生中心的傳染性疾病防治專家Paul Griffin表示，衛生專家一直在留意「逃脫變異株」。這些變異株可能透過病毒的棘狀蛋白（spike protein，S蛋白）突變，更容易感染已經接種疫苗者。

他表示：「如果棘狀蛋白發生重大變化，疫苗很可能會效果不佳。」

世衛目前辨識出4種COVID-19「高關注變異株」，認為可能使疫情惡化，包括：Alpha變異株（2020年9月首次在英國發現）、Beta變異株（2020年5月首次在南非發現）、Gamma變異株（2020年11月首次在巴西發現）、Delta變異株（2020年10月首次在印度發現）。

另有5種「需留意變異株」，分別為：Eta變異株（2020年12月首次在英國發現）、Iota變異株（2020年11月首次在美國紐約發現）、Kappa變異株（2020年10月首次在印度發現）、Lambda變異株（2020年12月首次在祕魯發現）、Mu變異株（2021年1月首次在哥倫比亞發現）。
新冠肺炎
Mu變異株
B.1.621

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