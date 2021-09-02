微解封重啟運動　「出現這些症狀」小心橫紋肌溶解症

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名35歲劉小姐，疫情前有運動習慣，不過在三級警戒後，健身房、運動場關閉，就多宅在家沒運動。近日微解封後，開始重啟規律運動生活，結果運動隔天雙下肢肌肉特別痠痛，原以為是「鐵腿」而不去在意，沒想到雙腳越來越緊繃、腫痛，無法彎曲，尿液也變成了「可樂色」，趕緊就醫，結果發現她的肌酸磷化脢(CPK)上升，高達近9000 IU/L(正常值約26-140 IU/L)，診斷是罹患「橫紋肌溶解症」。

橫紋肌溶解症 常見症狀要警覺

衛生福利部南投醫院重症醫學科及加護病房鄭勇彥主任指出，橫紋肌溶解症是指肌肉細胞急速損傷所致，當肌肉過度使用，如突然激烈運動，肌肉創傷或擠壓都有可能造成橫紋肌溶解症。患者可能會出現肌肉壓痛、腫脹、無力，尿液像醬油、可樂般深色，若症狀嚴重可能導致腎臟機能損傷，引發急性腎衰竭。

重返健身運動 循序漸進避免傷害

因為疫情關係，讓許多人的運動量大幅減少，疫情趨緩之後，不少人陸續開始重返健身、運動。鄭勇彥醫師提醒，由於一段時間沒有鍛鍊，體力、心肺能力和肌耐力等身體狀況不如從前，若安排與以往強度或太劇烈的運動，可能反而受傷，建議應循序漸進，慢慢提高運動量及強度，避免運動傷害。

事前暖身不可忽略 莫忍不適運動

此外，鄭勇彥醫師強調，運動應量力而為，當運動期間如果出現肌肉疲勞等任何不適，應該要立即休息，並且適時補充水分；而在運動之前應該做足動態暖身，養成長期規律的運動習慣，持之以恆不論是對瘦身、健康或心理狀態都會有良好的改變。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51171

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