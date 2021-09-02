最新！紐約史上最大暴雨水淹破紀錄 市長宣布進入緊急狀態

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）紐約因颶風艾達面臨世紀性大暴雨，造成地區性淹水，嚴重影響道路安全，市長白思豪立即於週三（1日）晚間宣布全市進入緊急狀態，嚴陣以待面對這次「歷史性的極端氣候災害事件」。

今年的氣候災害事件頻傳，不只部分地區發生嚴重森林大火，暴雨及水災也更加常見，像是中國鄭州、日本九州等地，都在今年發生水淹好幾層樓，導致幾百萬人需緊急撤離的狀況。根據路透社報導，美國紐約這幾天也因為颶風艾達面臨世紀性暴雨，幾乎所有的紐約地鐵都暫停行駛。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）於週三晚間宣布當地進入緊急狀態，所有非緊急性的交通工具都不能在街上行駛，直到週四（2日）凌晨五點。

光是週三晚上，美國國家氣象局（National Weather Service）就至少發布了五次的暴洪緊急狀況，範圍從費城西部一直延伸到紐澤西州北部。

這次的大淹水是肇因於威力強大的颶風艾達（Hurricane Ida），自8月底，艾達就直搗美國南部路易斯安那州，釀成當地重大災害，雖然美國國家颶風中心（U.S. National HurricaneCenter）已於8月30日指出，艾達颶風已經減弱為熱帶風暴，卻仍在紐約市及周邊地區造成大淹水。