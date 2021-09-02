Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

不只降低重症率 研究：疫苗可防 「長新冠」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/02 14:40
北愛爾蘭疫苗接種站（圖／AP）

北愛爾蘭疫苗接種站（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）各國一再呼籲人民踴躍接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗，除了有助降低染疫後惡化成重症的風險，研究更發現，甚可預防久治不癒、令人無力至極的「長新冠」（long Covid）症狀。

BBC報導，倫敦國王學院（King’s College London）刊登在「刺胳針傳染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）的研究顯示，完整接種兩劑後，染疫後症狀超過四周者的比例大大降低了五成，此乃與未施打疫苗者相比的結果。

多數患者會在染上COVID後於四周內康復，但部分人士病症纏綿難癒，甚至達數月之久，這種長新冠情況，連輕症者都可能遭遇。

此研究之對象來自Zoe Covid Study應用程式追蹤的英國民眾。從去年12月至今年7月透過該app回報病況者，共120萬名成年人接種了一劑疫苗，971,504人接種了兩劑。

其中，僅0.2%完整接種者在打完疫苗後染上病毒（2,370例）。592名完整接種而染疫、確診後一個月持續回報健康狀況者，有31人（5%）出現了長新冠問題。在未打疫苗的族群中，此一比例達11%。研究人員因此得出結論，打了兩劑後，不僅較不會染疫，也較不易出現長新冠症狀。

英國目前已4,290萬人完整接種，覆蓋率達64.4%。

延伸閱讀：
「長新冠」使人生無可戀 新檢驗有望及早診斷
疫苗
新冠
新冠肺炎
COVID
COVID-19
英國
長新冠
long Covid

相關新聞

【稍早直播畫面】台灣指揮中心: 首批BNT疫苗9月2日早上7時到貨•最快9月中開放施打　中媒報導: 第二批約一周後啟運
【稍早直播畫面】台灣指揮中心: 首批BNT疫苗9月2日早上7時到貨•最快9月中開放施打　中媒報導: 第二批約一周後啟運
2021/09/02 07:40
泰國單日確診破萬仍「微解封」 餐廳、百貨、按摩業重新開放
泰國單日確診破萬仍「微解封」 餐廳、百貨、按摩業重新開放
2021/09/01 18:49
台灣首例機師打完2劑疫苗仍染Delta　10/15起機組員檢疫再加嚴
台灣首例機師打完2劑疫苗仍染Delta　10/15起機組員檢疫再加嚴
2021/09/01 17:08
台灣9/1增1例本土、5例境外移入新冠肺炎　另有1死
台灣9/1增1例本土、5例境外移入新冠肺炎　另有1死
2021/09/01 14:15
台灣累積6例接種高端後死亡 3例解剖發現死因與心血管疾病有關
台灣累積6例接種高端後死亡 3例解剖發現死因與心血管疾病有關
2021/08/31 18:44

更新時間 : 2021-09-02 15:41 GMT+08:00

最受歡迎

整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
【最新】北市確診者足跡跨6縣市•已接種2劑BNT疫苗　雙北2染疫者到過花蓮•雲山水、七星潭等景點清消
【最新】北市確診者足跡跨6縣市•已接種2劑BNT疫苗　雙北2染疫者到過花蓮•雲山水、七星潭等景點清消
【最新】BNT疫苗確定要來台灣　指揮中心宣布: 8/28下午2時起開放意願登記
【最新】BNT疫苗確定要來台灣　指揮中心宣布: 8/28下午2時起開放意願登記
【最新】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北6人接種後死亡　確切死因與關聯待釐清
【最新】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北6人接種後死亡　確切死因與關聯待釐清
台灣8/30新增8例新冠肺炎確診　無死亡個案
台灣8/30新增8例新冠肺炎確診　無死亡個案
【更新】台灣國防部提111年度預算與「110年中共軍力報告」：估共軍資通電作戰能力　擴及第一島鏈以西
【更新】台灣國防部提111年度預算與「110年中共軍力報告」：估共軍資通電作戰能力　擴及第一島鏈以西
AZ疫苗8/31下午15時16分抵達　首批BNT疫苗9/1左右接力到台灣　
AZ疫苗8/31下午15時16分抵達　首批BNT疫苗9/1左右接力到台灣　
【稍早直播畫面】台灣指揮中心: 首批BNT疫苗9月2日早上7時到貨•最快9月中開放施打　中媒報導: 第二批約一周後啟運
【稍早直播畫面】台灣指揮中心: 首批BNT疫苗9月2日早上7時到貨•最快9月中開放施打　中媒報導: 第二批約一周後啟運
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　