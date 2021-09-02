不只降低重症率 研究：疫苗可防 「長新冠」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）各國一再呼籲人民踴躍接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗，除了有助降低染疫後惡化成重症的風險，研究更發現，甚可預防久治不癒、令人無力至極的「長新冠」（long Covid）症狀。

BBC報導，倫敦國王學院（King’s College London）刊登在「刺胳針傳染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）的研究顯示，完整接種兩劑後，染疫後症狀超過四周者的比例大大降低了五成，此乃與未施打疫苗者相比的結果。

多數患者會在染上COVID後於四周內康復，但部分人士病症纏綿難癒，甚至達數月之久，這種長新冠情況，連輕症者都可能遭遇。

此研究之對象來自Zoe Covid Study應用程式追蹤的英國民眾。從去年12月至今年7月透過該app回報病況者，共120萬名成年人接種了一劑疫苗，971,504人接種了兩劑。

其中，僅0.2%完整接種者在打完疫苗後染上病毒（2,370例）。592名完整接種而染疫、確診後一個月持續回報健康狀況者，有31人（5%）出現了長新冠問題。在未打疫苗的族群中，此一比例達11%。研究人員因此得出結論，打了兩劑後，不僅較不會染疫，也較不易出現長新冠症狀。

英國目前已4,290萬人完整接種，覆蓋率達64.4%。

延伸閱讀：

「長新冠」使人生無可戀 新檢驗有望及早診斷