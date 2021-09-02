霸氣！《金錢帝國：追虎擒龍》重返香港貪汙年代　影帝古天樂、梁家輝、吳鎮宇同台飆戲

梁家輝在《金錢帝國：追虎擒龍》用特效化妝裝上大大的假鼻子(圖/華映娛樂) 梁家輝在《金錢帝國：追虎擒龍》用特效化妝裝上大大的假鼻子(圖/華映娛樂)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《金錢帝國：追虎擒龍》由香港影帝古天樂、梁家輝、吳鎮宇領銜演出，帶觀眾重返香港70年代的貪污年代，台灣預計9月24日上映。

香港四大影帝古天樂、梁家輝、吳鎮宇及林家棟首次合作，在警匪動作電影《金錢帝國：追虎擒龍》同台飆戲，由香港新導演許悅銘執導，呈現出香港70年代風雲際會下的人生百態，劇情聚焦在兩大貪污代表性人物總華探長徐樂及黑道霸主跛豪面對廉政公署的挑戰，揭開一場正邪對決的大戰。

電影公司表示，戲組特別邀請香港金像獎影帝古天樂和林家棟扮演廉政公署的檢查官，而金馬影帝梁家輝及吳宇扮演有原形真實人物的跛豪和總華探長，四人演技交鋒，火花四射，震撼呈現出香港最驚心動魄的貪污內幕。

四大影帝在電影中都以復古裝扮現身，古天樂和林家棟穿著西裝打貪，非常帥氣，而吳鎮宇和梁家輝則是強調霸氣，梁家輝更用特效化妝裝上了大大的假鼻子，讓自己的外型更貼近原形人物。

平日就很熟悉彼此的他們，雖然演出時針鋒相對，但私下則是和樂融融，時常說說笑笑，更愛互捧說：「非常想和其他三人演對手戲，相信火花一定會讓觀眾覺得非常精彩。」

《金錢帝國：追虎擒龍》故事描述1973年，香港警察與黑道長期勾結，在統制者英國人指使下貪污巨利，荼毒市民，已是見怪不怪的常態。港督成立廉政公署，召集兩位檢察官─黑白雙煞陳克（古天樂 飾）和白松安（林家棟 飾）組成第一批廉政公署調查員，積極調查權傾黑白兩道的總華探長徐樂（吳鎮宇 飾）及黑道霸主跛豪（梁家輝 飾），讓打貪行動開始小有成效，打擊了香港的地下規則和貪污的大老虎，也因此讓徐樂及跛豪兩派人馬決定合作對抗，因此不少廉署成員相繼受到襲擊，但陳克堅持信念，誓言力拼大老虎，一場正義與邪惡的爭鬥，拉開了帷幕。

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