紐西蘭對抗Delta 成功與否仍不明朗！確診數一度下降又再反彈

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）防疫模範生之一的紐西蘭8月被Delta變種病毒突破陣線後，單日確診數節節升高，如今實施嚴格防疫與封城措施後，八月底開始確診數連續兩天減少，然而昨（31日）當地單日確診數又再度升高，紐西蘭是否能成功對抗Delta仍待觀察。

根據紐西蘭衛生部的數據，可以看到今年中出現Delta變種病毒後，紐西蘭仍維持極低的單日本土確診病例數，直到8月16日，當地出現首起Delta變種病毒社區確診病例，且國內防線逐漸被攻破，本土確診數節節攀上，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）立即於隔天宣布，全國防疫層級自當晚午夜提升至最高層級，並開始封城。

紐西蘭作為世界數一數二的防疫模範生，外界相當期盼當地政府能夠成功處理此次的疫情爆發。從紐西蘭最新的數據可以看到，8月29日的新增確診數為84例，8月30日與8月31日則個別降至55例與50例，阿爾登於記者會上表示「我們的確診人數連兩天有所下降。我們希望這波疫情的尾巴盡可能愈短愈好。」

紐西蘭衛生部長 Ashley Bloomfield 也強調，確診數開始下降，顯示這次提升至第四級最高防疫警戒對於打擊Delta病毒有所成效。

然而紐西蘭昨（1日）的確診數又反彈至76例，這是政府最不樂見的狀況，因為紐西蘭目前的疫苗施打率還相當低。根據中央社，紐西蘭當地人口約500萬，目前全國僅25%的民眾完整接種疫苗，是經濟合作暨發展組織（OECD）富裕國家中施打速度最緩慢的。

自疫情爆發至今，紐西蘭的確診人數為3697人，而在這一波疫情中確診的人數為736人，其中597例是在紐國最大城奧克蘭，另有15例位於首都威靈頓。

紐西蘭單日確診數。 (圖/worldmeters)