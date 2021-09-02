首批93萬劑BNT疫苗提早一月到貨 一瓶可打6人

由台積電、鴻海／永齡基金會以及慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗，首批約93萬劑在2日運抵桃園國際機場。 由台積電、鴻海／永齡基金會以及慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗，首批約93萬劑在2日運抵桃園國際機場。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導） 由台積電、鴻海／永齡基金會以及慈濟基金會共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗提前於今（2）日上午運抵台灣，首批93萬劑疫苗待檢驗封緘等程序完成，即由先開放給12歲至17歲青少年族群造冊接種。

今日上午6時59分，由盧森堡國際貨運航空班機滿載93萬劑BNT疫苗降落勞員國際機場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬、永齡基金會執行長劉宥彤與慈濟基金會到場接機，先前德國催貨的鴻海創辦人郭台銘因尚在隔離期間並未出席。

台積電指出，這批從德國直達台灣的BNT疫苗符合相關法規要求，並有多項程序確保疫苗品質符合行政院衛生福利部疾病管制署安全及品質要求。

至於該批疫苗外觀包裝不符合先前所說，永齡基金會執行長劉宥彤今天上午表示，在德國因廠商宣傳慣例，有張貼非捐贈單位向政府說明字樣，事先並未告知，因此要求抵台移除。

指揮中心說明，此批BNT疫苗共計93萬劑，已於今(2)日上午7時抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，並進行後續檢驗封緘作業。此批疫苗將由指揮中心統籌運用，目前初步規劃將優先開放給12歲至17歲(含)青少年族群造冊接種；其餘將優先提供已意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲(含)民眾；後續將再視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估，開放其他對象接種。

指揮中心重申，防疫是政府唯一的考量，政府絕對會把關疫苗的安全與有效性，疫苗輸入臺灣之後，都要經過食藥署的檢驗封緘，確實有達到標準、安全無虞，才會開放讓民眾接種，請民眾配合政府接種疫苗，加速提升臺灣疫苗覆蓋率。

指揮中心指出，本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶6人份)，需於-60至-90°C超低溫冷凍保存，若轉置到2~8°C冷藏設備可保存1個月，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至明(2022)年1月15日。