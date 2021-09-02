歐盟友台大進展！正名駐台機構、雙邊投資協定搬上議程

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）歐洲議會外交委員會29日以60票贊成，壓倒性通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告，該報告關切中國對台軍事脅迫，並促請展開雙邊投資協定談判以及將駐台辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」。

歐洲議會外交委員會（European Parliament's Committee on Foreign Affairs, AFET））昨日以60票贊成 、4票反對及6票棄權，通過首份「歐盟–台灣政治關係與合作（EU-Taiwan political relations and cooperation）」報告草案及修正案，接下來將交付歐洲議會全體會議表決。

該項報告主張歐盟在「一中」政策下與台灣建立更緊密的關係，並強調需開始對歐洲與台灣的雙邊投資協定（BIA）進行影響評估以及關切中國對台灣的軍事脅迫。

報告指出，歐盟與台灣擁有共同的自由、民主、人權和法治價值觀，是理念相近的夥伴。然而中國對台灣持續以侵犯領空、攻擊性演習等軍事舉動進行脅迫，該報告「建議」歐盟採取行動解決緊張局勢，保護重要合作夥伴及其民主。

報告強調，台灣與中國間的關係不能片面改變，不應違背台灣公民意願，也提醒亞洲的安全與歐洲的繁榮息息相關。

歐洲議會議員也強調雙邊建立經貿關係的重要性，包括在世界貿易組織、5G技術、公衛及半導體等關鍵物資的合作事項。報告也鼓勵歐盟與台灣將加強官方交流，並呼籲歐盟執委會（European Commission）在今年底之前與台灣就雙邊投資協定進行影響評估、範疇界定及公眾諮詢等前置作業，以準備與台灣展開雙邊投資協定（BIA）談判。

新聞稿引述負責協調這項報告瑞典籍的歐洲議員魏莫斯（Charlie Weimers）表示，「這份報告書發出強烈的信號，即歐洲已經準備好提升與關鍵夥伴台灣的關係。」

外交部指出，其餘友台建議包括歐盟駐台的歐洲經濟貿易辦事處（European Economic and Trade Office）名稱更名為歐盟駐台灣辦事處（European Union Office in Taiwan）也被外交委員會通過，以反映台歐盟密切合作的雙邊實質關係。

此外，歐洲議會臨時新增並通過修正案，強調歐洲議會支持及歡迎立陶宛同意我方設立台灣代表處、譴責中國政府為此對立陶宛實施經濟制裁，同時籲請歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell及歐盟理事會採取適當行動力挺立陶宛。

外交部表示，對於歐洲議會首次主動針對台灣與歐盟友好關係的進一步深化，提出全方位視角的積極建議，表達高度歡迎及感謝，也樂觀期待在雙方共同努力下，台歐盟友好合作關係在歐洲議會鼎力支持下邁向新里程碑。

外交部也指出，台灣與歐盟是共享民主、自由、人權及法治等核心價值的理念相近夥伴。自歐盟2011年給予台灣申根免簽待遇以來，雙邊關係不斷強化，互動交往層級也持續提升。尤其報告提出之際正逢申根免簽證待遇實施10週年，台灣與立陶宛同意相互設立代表處，更是台灣與歐盟及其會員國雙邊關係持續深化的最佳例證。

外交部強調，由衷感謝歐洲議會再度以具體行動，力挺同為民主陣營的台、立兩國對抗專制政權的霸凌。台灣不會因為脅迫而退縮，將持續堅守民主信念，與歐盟、美國、日本等理念相近夥伴及國家加強實質合作，致力鞏固全球民主陣營的團結力量。