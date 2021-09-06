〈時評〉全球減碳政策競賽 台灣輸了一大截

美國總統拜登簽署行政命令，10年內電動車銷售將達5成。蘋果公司預告，迄2030年供應商如果不能達成碳中和就出局，嚴重衝擊台灣供應鏈。地球暖化，威脅人類生存，節能減碳趨勢，政府應加快環保步伐。

平心而論，台灣節能減碳成效並不理想，「2020年氣候變遷績效指標」成績欠佳，評比總分竟然全球倒數第三，再退步三名，名次是59名，表現最差的是溫室氣體排放，與再生能源發展項目，落到倒數第二及第四。報告出爐，顯示對地球暖化，善盡國際社會責任，台灣有很大改革空間。

前行政院長賴清德曾經在2016年12月21日，出席行政院會後記者會。親自說明空氣污染防制行動方案，表示這是「紅害減半大作戰」，2019年空污紅色警戒要降低一半，並規劃2030年公車全面電動化。2035年禁售燃油機車，2040年禁售燃油汽車。

賴前院長的決定，得到輿論支持，台灣確實應該加強節能減碳，空污防治，以及加速推動電動汽機車發展。可惜的是方案並沒有落實執行。2020年行政院推出機車「油電平權」措施，將原來補助電動機車每輛1萬元，降至7千元，反而大幅補貼燃油機車，每輛高達2萬3千元。

方案推出後，去年上半年，燃油機車立即激增17.48%，銷量達40.3萬輛，大幅成長17.48%，電動機車衰退3成，僅剩4.2萬輛，佔10.5%，導致全力發展電動機車的Gogoro財務、業務都限入困境。

全球都在加速推動電動車計劃，美國決定補助電動車計劃2千億美元，投資75億美元設立50萬根充電椿。荷蘭、挪威決定2025年禁售燃油車，並加速設置充電椿。

回到亞洲，中國訂2025年新能源車佔20％，2035年全面禁絕燃油車銷售。日本訂2030年禁絕全燃油車銷售，2050年溫室氣體零排放。新加坡訂2040年全面淘汰燃油車，每輛電動汽車補助2萬元星幣(約合新台幣43.3萬元)，並擴充1600個充電站，至2.8萬個。

世界各國大力推動電動車計劃，罕見像台灣竟然還補助燃油機車，而且電動汽車發展，或充電椿設立，缺乏具體可行辦法，如何跟上全球節能減碳，地球環保的步伐？令人擔心。

不止如此，蘋果電腦預告2030年，所有零組件供應商都必須實施碳中和，否則就出局，預料嚴重衝擊台產供應鏈，政府應儘速推動碳定價，及符合國際標準的氣候政策，否則不僅嚴重衝擊台灣經濟發展，也因為未善盡國際社會責任，不利國家形象。

蘋果的預告，符合歐盟政策，嚴格執行碳排放清零決心。歐盟已針對能源消耗量高的產業，包括石化、鋼鐵、化學、肥料、造紙、塑膠、水泥等，將影響台灣9100億元外銷產值。

台積電針對蘋果電腦的告示，通知第一線700多家供應商，必須配合要求，執行碳中和計劃。台積電一年用電量相當於台灣耗電量5％，為達成碳中和計劃，已訂購全台99％綠電憑證。

實施碳中和計劃企業投資鉅大，日常用電、水、交通工具、生產原料、包材、廢棄物處理、紙張材質、冷氣、塑膠製品⋯，全部都要計算碳排放量，甚至連公務車都要將燃油車改為電動車，否則無法達成碳中和目標。

台塑因此被迫放棄生產PVC、PE原科，非永續性收入，將減少10億元，約合5％年營收，未來將不再生產保鮮膜、塑膠袋，以符合碳中和要求。正隆紙廠為配合蘋果改變包裝方式，朝向一體成型，簡、輕、薄，降至運輸重量，因為驟增的碳中和生產成本，不得不減少供應，免得不堪負荷。

台灣現在仍未實施碳定價，對於氣候政策亦不明確，日後將成為歐盟課徵碳關稅目標，嚴重影響企業外銷能力，至於蘋果電腦等國際大企業供應鏈，台廠將因缺乏碳中和計劃，被迫退出生產，衝擊經濟太大，政府應正視問題嚴重性，及早規劃週延之節能減碳措施，才是長遠之計。