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寶可夢高級球現身台灣! 9月1日起全家便利商店搶先預購

「精靈寶可夢高級球3D造型卡」由原廠嚴格審核設計，真實呈現原設計，感應後會發出綠光，擬真度極高，與遊戲中捕捉到寶可夢一樣，使用時更添趣味。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/09/01 19:00
圖/悠遊卡公司

圖/悠遊卡公司

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 「就決定是你了！」精靈寶可夢3D寶貝球造型卡在2019年掀起搶購熱潮，悠遊卡公司再度取得獨家授權，推出「精靈寶可夢高級球3D造型卡」，9月1日起在全家便利商店搶先預購!

寶可夢高級球現身台灣! 9月1日起全家便利商店搶先預購

圖/悠遊卡公司

還記得2019年悠遊卡首發「精靈寶可夢3D寶貝球造型卡」的瘋狂程度嗎？當時限量發行1.4萬張瞬間秒殺，可見粉絲對精靈寶貝球的熱情，今年寶貝球再升級，推出進階版高級球」，採白、黃、黑設計在原創動漫故事中是比紅白球性能更好的球也更容易捕捉到精靈寶可夢想當大師的你又怎麼能錯過？

精靈寶可夢今年問世滿25年，以可愛、多變角色寶可夢，在動漫市場打出名號，且順應時勢推出卡牌遊戲、掌上遊戲機及手機遊戲，都受到市場歡迎，成功與粉絲有更多交流與互動，目前已有多達7,000萬忠實鐵粉，而且年齡層從小學生到老人都有，堪稱史上最成功的遊戲之一。

悠遊卡公司表示，「精靈寶可夢高級球3D造型卡」由原廠嚴格審核設計，真實呈現原設計，感應後會發出綠光，擬真度極高，與遊戲中捕捉到寶可夢一樣，使用時更添趣味。

為了滿足更多粉絲，「精靈寶可夢高級球3D造型卡」將自9月1日上午11時至9月7日11時59分止在全家便利商店開放限時不限量預購，每個售價350元，每人每次限購2個，消費者可在全家便利商店操作FamiPort進行預購，將依照購買順序可陸續取貨 (需依照通路取貨規範)。

想成為寶可夢大師嗎? 如果不小心錯過紅白球，那你一定需要「精靈寶可夢高級球3D造型卡」，黑黃白配色、3D球體造型，趕快筆記預購訊息，這次是你不能錯過的重要收藏。
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