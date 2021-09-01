此為示意圖 (中央社檔案照片) 此為示意圖 (中央社檔案照片)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）振興五倍券10月可領用，經濟部今天(9月1日) 表示，22日起可進行數位綁定，個人部分，選好方式後不能改，綁定期限至明年（2022年) 4月底；至於在家戶綁定部分，若想取消共同綁定，10月2日至6日是猶豫期，如果後悔將可取消。

行政院推五倍券刺激內需消費，國發會主委龔明鑫今天指出，看好五倍券點火效果，估計效益可達新台幣2000億元，經濟成長率很有機會超過6%。

根據規劃，民眾免付新台幣1000元就可獲5000元的振興五倍券，採數位券與紙本券並行，預計10月上旬開放領取使用，使用期限至明年4月30日，數位券綁定有信用卡、電子票證及行動支付3種形式；紙本券則一套10張，有5張200元、2張500元、3張1000元。

經濟部表示，9月22日開放數位綁定，在個人部分，可透過數位支付業者網頁或App進行，一旦選定就不能更改，不僅不能反悔改紙本，也不能改其他支付工具，舉例來說，若選擇綁定信用卡，就不能再改綁電子票證，也不能再與其他人進行共同綁定。

經濟部進一步說明，今年採數位標章形式，綁定後就視為「已領券」，就不能更改。

而數位個人綁定期限則比照領用期限，也就是說，在明年(2022年) 4月30日前都能綁定。

共同綁定上限為5人，經濟部指出，民眾可透過五倍券官網或超商多功能事務機進行綁定，但必須插入健保卡進行身分認證，以一家三口為例，爸爸選擇綁定某行動支付，媽媽與小孩還沒有，就可持3人的健保卡進行共同綁定。

經濟部表示，考量可能會「綁錯」的情形下，10月2日至10月6日有5天猶豫期，反悔的話可取消。

台灣數位五倍券9/22開放綁定 個人選好不能改、家戶則有5天猶豫期