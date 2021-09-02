Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

擰毛巾、開瓶手腕痛？當心「三角纖維軟骨撕裂傷」纏身

By 健康醫療網
2021/09/02 10:20
擰毛巾、開瓶手腕痛？　當心「三角纖維軟骨撕裂傷」纏身

擰毛巾、開瓶手腕痛？　當心「三角纖維軟骨撕裂傷」纏身

35歲李先生熱愛健身重訓，尤其喜歡挑戰大重量的臥推訓練。某次啞鈴臥推時，下放啞鈴不慎扭傷右手腕，瞬間的劇裂疼痛讓李先生痛苦不已。雖然休息數週，並接受多次復健治療，手腕仍然有痠痛問題，日常生活的開門、擰毛巾、開瓶等扭轉動作都會疼痛無力；經理學及核磁共振檢查後，發現是手腕三角纖維軟骨撕裂傷。在接受腕關節微創手術修補三角纖維軟骨，並配合術後復健，目前成功拾回他最愛的健身運動。

手腕三角纖維軟骨撕裂傷 X光難察覺

新竹臺大分院新竹醫院骨科部手外科吳俊毅醫師表示，三角纖維軟骨是手腕尺側的重要結構，主要功能是確保手腕旋轉時的穩定度，因為單靠X光無法查覺結構的損傷，需要透過醫師的理學檢查及核磁共振才能確認，因此容易會被忽略。

腕關節修補手術　內視鏡輔助治療

三角纖維軟骨如有急性撕裂傷，需使用石膏保護四至六週。如果錯過石膏保護黃金期，目前建議接受腕關節修補手術。

吳俊毅醫師指出，腕關節微創手術是以數個小傷口，將內視鏡深入手腕關節進行修補，大大減少組織破壞程度及沾黏情形，術後利用護具保護四到六週後再配合復健治療，一般而言可以在三個月左右逐漸恢復運動功能。

手腕傷害長期未解決　盡早就醫避免後遺症

吳俊毅醫師提醒，因車禍、跌倒、運動扭傷等導致的手腕傷害，如果有長期疼痛問題，建議需至醫療院所尋求協助；此外，若有相關手腕疼痛問題，可以尋求手外科醫師做專門的評估，避免造成手腕活動角度變差，無力或創傷後關節炎等後遺症。

【延伸閱讀】

推廣低劑量電腦斷層篩檢　改善肺癌高死亡率

重訓姿勢別練錯　小心肩夾擠找上門（下篇）


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51168
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
健身
重訓
運動傷害

相關新聞

後疫情時代新需求 8類新興職缺一次看
後疫情時代新需求 8類新興職缺一次看
2021/08/18 18:37
【防疫期間動起來】多久沒運動會影響身材？研究：約兩到三週
【防疫期間動起來】多久沒運動會影響身材？研究：約兩到三週
2021/06/07 16:11
獅子會染疫者女兒足跡出爐 高雄人注意
獅子會染疫者女兒足跡出爐 高雄人注意
2021/05/15 17:11
美國 Peloton 跑步機爆安全疑慮 孩童捲入畫面驚悚【影】
美國 Peloton 跑步機爆安全疑慮 孩童捲入畫面驚悚【影】
2021/04/18 10:59
【最新】台灣知名網紅「館長」陳之漢遭槍擊、委託黃國昌任律師查真相　23歲嫌犯已裁定羈押
【最新】台灣知名網紅「館長」陳之漢遭槍擊、委託黃國昌任律師查真相　23歲嫌犯已裁定羈押
2020/08/31 15:00

更新時間 : 2021-09-02 11:36 GMT+08:00

最受歡迎

整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
【最新】北市確診者足跡跨6縣市•已接種2劑BNT疫苗　雙北2染疫者到過花蓮•雲山水、七星潭等景點清消
【最新】北市確診者足跡跨6縣市•已接種2劑BNT疫苗　雙北2染疫者到過花蓮•雲山水、七星潭等景點清消
【最新】BNT疫苗確定要來台灣　指揮中心宣布: 8/28下午2時起開放意願登記
【最新】BNT疫苗確定要來台灣　指揮中心宣布: 8/28下午2時起開放意願登記
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
【最新】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北6人接種後死亡　確切死因與關聯待釐清
【最新】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北6人接種後死亡　確切死因與關聯待釐清
台灣8/30新增8例新冠肺炎確診　無死亡個案
台灣8/30新增8例新冠肺炎確診　無死亡個案
【更新】台灣國防部提111年度預算與「110年中共軍力報告」：估共軍資通電作戰能力　擴及第一島鏈以西
【更新】台灣國防部提111年度預算與「110年中共軍力報告」：估共軍資通電作戰能力　擴及第一島鏈以西
AZ疫苗8/31下午15時16分抵達　首批BNT疫苗9/1左右接力到台灣　
AZ疫苗8/31下午15時16分抵達　首批BNT疫苗9/1左右接力到台灣　
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
【稍早直播畫面】台灣指揮中心: 首批BNT疫苗9月2日早上7時到貨•最快9月中開放施打　中媒報導: 第二批約一周後啟運
【稍早直播畫面】台灣指揮中心: 首批BNT疫苗9月2日早上7時到貨•最快9月中開放施打　中媒報導: 第二批約一周後啟運