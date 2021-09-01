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泰國單日確診破萬仍「微解封」 餐廳、百貨、按摩業重新開放

泰國人口中約12%完整接種過2劑疫苗，35%接種過1劑疫苗。8月22日確診人數降到2萬以下，政府開放餐廳可內用。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/01 18:49
泰國1日開始放寬防疫限制，開放百貨公司和商場可以營業，餐廳可以內用。（圖/中央社）

泰國1日開始放寬防疫限制，開放百貨公司和商場可以營業，餐廳可以內用。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）泰國自四月爆發疫情後，持續受到Delta變種病毒影響，每日確診人數破萬，雖今（1日）新增將近1萬5000例名病例，但考量到八月的單日確診數確實有減緩，泰國政府開放「微解封」。

中央社指出，泰國的百貨公司和商場今開放營業，餐廳也開放內用。儘管政府沒有規定餐飲業者要證明是否有接種疫苗，不少餐飲業者仍在店面掛上「我們都打過疫苗」的牌子，讓顧客可以安心用餐。

泰國自4月初爆發第三疫情，確診人數持續攀升，自7月中以來每天確診破萬人，8月初開始更是每天確診超過2萬人，從8月22日才開始確診人數降到2萬以下，之後數字逐日下降，經公共衛生部評估後，政府決定開放餐廳內用。

不過這次的政策也屬於「微解封」性質，根據規定，有冷氣的餐廳可開放一半的座位數，無冷氣餐廳可開放三分之二；百貨公司和商場可重新營業。

泰國重點產業之一的按摩業也可以營業，但只能進行腳部按摩；美髮業可以營業，但只能剪髮；運動比賽可以進行，不過禁止民眾觀賽。

根據中央社數據，截至今天為止，泰國6600多萬人口中約12%完整接種過2劑疫苗，35%接種過1劑疫苗。

泰國單日確診破萬仍「微解封」 餐廳、百貨、按摩業重新開放

不少餐飲業者掛出「我們都打過疫苗」的牌子，要讓顧客安心消費。(圖/中央社)
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