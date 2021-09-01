斯卡羅太夯！ 立委促扶植佳作搶攻國際市場

（台灣英文新聞／文化組 綜合報導）優質台灣歷史劇「斯卡羅」製作精良，內容深刻引起巨大迴響，民進黨立委今（1）日立院召開記者會，促文化政策能鼓勵更多台劇創作，並協助行銷國際。

中央社報導，立委林宜瑾表示，斯卡羅使用多種語言呈現台灣多元面貌，是「文化與語言政策的努力方向」。所謂「母語斷，文化就滅」，林宜瑾問文化部是否就明年上路的國民基本教育各階段國家語言部定課程做好準備。

魯凱族原住民立委伍麗華指出，斯卡羅使用道地族語，如果未來能有更多這樣的影劇，將成為台灣的國際亮點。

黃國書則呼籲，優秀的影視音作品能傳承文化與日漸消失的母語，文化部除了經費補助，更要與原住民族委員會、教育部跨部會協力推廣。

林楚茵則表示，文化部需協助創作者行銷作品，只靠補助無法讓產業存活，要讓產業能養活自己，形成健全的生態產業鏈。

許智傑認為，優良的影劇作品可以有更多附加價值，如現在推動振興，應可結合影劇拍攝地點成為旅遊行程。

文策院董事長丁曉菁則提出，文化部、公視、文策院合作推出斯卡羅獲迴響，讓國內外投資人對台灣的文化內容與戲劇產生好奇，文策院會協助創作者投入開發，並媒合資金，「最終目標是像英國BBC、日本NHK一樣搶占全世界市場。」

文化部影視及流行音樂發展司長曾金滿說，文化部已和原民會合作，田野調查與紀錄原住民族歷史事件，紀錄片拍攝完畢後，會安排在部落巡迴播放。國際影音串流平台TaiwanPlus（Taiwan+）8月30日開播，在斯卡羅之外，團隊也會尋找更多台灣的故事與優質戲劇，向國際推播。

文化部人文及出版司司長陳瑩芳說，台語、原住民語等語言都在流失，文化部扶持內容創作與友善環境，希望民眾覺得說母語很尊榮，且能在生活中使用。國家語言發展會議論壇剛結束，10月會綜合論壇的意見討論，希望有具體政策。