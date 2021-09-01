美專家：撤離阿富汗 美國收攏力氣抗衡中國

美國收回投注在阿富汗的心力，現將重心轉移到最大對手中國。(圖／美聯社） 美國收回投注在阿富汗的心力，現將重心轉移到最大對手中國。(圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導 ）美國近20年投射在中東的資源與心力，隨著倉促撤軍告劃下句點， 與此同時，副總統賀錦麗出訪亞洲，拉攏盟國應對中國，也向世界宣告，美國如今將集中精力抗衡最大對手中國。

在國際鋪天蓋地關注阿富汗之際，賀錦麗（Kamala Harris）低調按計劃出訪星加坡與越南，展現對印太地區的重視與承諾，也有安撫盟友因阿富汗倒台的不安，以及聯手盟邦抗衡中國的意味，展現白宮在擺脫阿富汗問題後的戰略重心轉移。

法新社報導，布魯金斯研究所（Brookings Institution）的外交政策專家海斯（Ryan Hass）受訪表示，美國撤軍阿富汗的種種混亂，不會對華府在亞洲的威信產生持久衝擊。「美國在亞洲的地位符合華府與夥伴國家的利益，功能是與崛起的中國抗衡，並維持支撐亞洲快速成長的長久和平。」

海斯表示，美國將重心轉向東亞，將為美國與其亞洲夥伴「開啟新的機會」。

聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）主席史密斯（Adam Smith）在布魯金斯研究所線上會議則表示，美國自阿富汗撤軍，不太可能會改變美國與勁敵俄羅斯和中國的勢力平衡。

前五角大廈官員、現任美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）國防專家葛羅斯曼（Derek Grossman）指出，美國與西方政府以國際承認為手段意圖說服塔利班採寬容政策，這樣的作法給中國機會，在與塔利班（Taliban）建立良好關係上取得優勢，「並讓各界認為現在設定議題與形塑未來區域秩序的是北京，已經不再是華府。」