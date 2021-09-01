淡水服務中心智慧市集新拓點 無接觸購物新選擇

新北市政府農業局輔導淡水區農會於紅樹林輕軌站設置無人智慧販賣 機，提供通勤、旅遊民眾輕鬆購買本市優質農產，頗受好評， 本年度將於淡水區市民聯合服務中心一樓設置新拓點，並於即日起至 9月15日於2處販賣機據點辦理限定優惠， 提供民眾防疫安全且便利購買本市優質農產的新選擇。

近年網路雲端及智慧AI發展迅速，加上新冠肺炎疫情衝擊， 大眾消費方式逐漸改變， 農業局輔導淡水區農會辦理多方位農產行銷，舉辦網路團購「 美味農業得來速」服務，協助販售當季優質農產品， 嘗試設置無人智慧販賣機販售淡水在地有機蔬菜及各式青農產品， 也積極研發多款南瓜加工品強化在地農產推廣； 本次農業局偕同淡水區農會與淡水區公所合作， 於淡水區市民聯合服務中心一樓增設智慧希望市集據點，設置2台智 慧型販賣機販售在地小農有機蔬菜，供路過及洽公民眾輕鬆選購， 機台內也提供淡水區農會特產「南瓜加工品」，包含南瓜麵、 南瓜冬粉及南瓜調和米粉等商品。同時， 農會為慶祝智慧市集新拓點並回饋在地民眾，即日起至9月15日於 紅樹林輕軌站及淡水市民聯合服務中心2處販賣機據點推出限定優惠 ，小農鮮舖有機蔬菜每包原價35元，現特價30元， 南瓜系列商品提供特價再9折的優惠活動，歡迎各位朋友嘗鮮購買。

淡水區農會總幹事高忠表示，智慧型販賣機提供悠遊卡、 信用卡及行動支付以減少貨幣使用，降低與人的接觸機率， 提供交易便利性，也增加防疫安全。另外， 本年度因疫情影響取消辦理「大南瓜比賽」， 市府及本會仍積極協助拓展南瓜通路，特別推出南瓜新商品「 南瓜鮮味酥」，將淡水在地名產「魚酥」與農產「南瓜」結合， 延續淡水南瓜產季的好味道，歡迎各位好朋友給予支持多多購買。

農業局長李玟表示，面對新冠肺炎疫情， 農業局及各地區農會仍舊秉持「先創通路、再開農路」精神， 積極為新北農產創造銷售通路，以「美味農業得來速」 打造網路行銷通路，也透過智慧希望市集計畫延續， 透過淡水區公所及農會的合作， 於淡水區市民聯合服務中心進行智慧市集拓點，讓洽公及上、 下班民眾輕鬆購買優質農產，同時又能注重防疫安全， 希望大家支持本市農業，多多利用智慧販賣機購買這些優質農產！

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