擘劃新北2030願景 容受力X回復力 打造文化韌性城市

照片來源：新北市政府文化局提供
照片來源：新北市政府文化局提供
新冠肺炎疫情期間，藝術文化扮演著生活中療癒身心、舒緩焦慮的重要角色。新北市文化局局長龔雅雯於今(1)日市政會議報告，提出「文化韌性城市」，展現新北市藝文場館自5月13日起，閉館期間，休館服務不中斷、閉館不閉客的積極作為，除了將大型活動轉型線上，強化科技導入，整合各類線上藝文平台，擬定短、長期各項因應策略，跨域科技運用，建構虛實整合藝文欣賞環境，營造新常態藝文生活。其中，文化政策更強調連結聯合國永續發展目標(SDG)，在兼顧新觀眾、新連結、新對話三面向的發展上，促進文化平權、文化創生、文化多元，打造新北市成為一座具有公平性、可行性、宜居性的「文化韌性城市」。
市長侯友宜表示，臺灣面對疫情的衝擊，展現出強大的韌性，這段期間新北市也凸顯城市的文化韌性，具備承受衝擊的「容受力」，以及能迅速復原的「回復力」，降低對文化工作者的衝擊與損失，透過各項行動因應方案、恢復的策略，看到許多亮麗的成果，包括藝遊新北線上藝文推廣平台，在家就能欣賞藝文展演，免費提供各種材料包、科技媒體，增加親子間的互動，推出1個月觸及人次高達41萬。圖書館推出的新北e書房服務，提供線上課程及電子書，讓民眾在家閱讀學習不中斷，利用人次達216萬，觸及人次更有266萬。今年的兒藝節從實體轉為線上，從8月13日開幕至8月底止，觸及人次就高達1,030萬，劇場觀眾也增加5倍。侯市長說，新北市藝文場館在嚴守各項防疫作為，持續落實各項防疫措施的基礎上，採階梯式漸進開放，提供市民朋友一個安心、安全的藝文環境，請市民朋友享受藝文活動之餘也要做好自身的防疫。
文化局長龔雅雯表示，因應疫情，活動轉型線上，改變了民眾參與藝文活動的方式，也因居家，民眾對於線上藝文服務的需求明顯增加，各類線上活動參與人次、瀏覽人數及觸及率較往年倍增，像是今年的兒藝節怪獸小學堂DIY材料包免費索取活動，3700份在3分鐘之內秒殺，還有怪獸競技場8隻小怪獸專屬貼圖17萬份也在3小時內下載完畢，疫情改變了藝文活動的型態，也出現了新觀眾的新觀賞行為模式，面對疫情，我們不只是要展現文化回復力，更重要的是COVID-19促使我們思考未來藝文發展的方向。
龔雅雯局長指出，建構「文化韌性城市」，從調適、扶持、服務、形式四個面向著手。博物館採漸進開放，建立安全、彈性的防疫環境，為博物館的新常態做好準備；提供藝文工作者及產業紓困與振興方案，支持藝文領域跨界合作，扶植藝文創生；建立線上資源平台服務，逐步完善資訊基礎建設、建立數位科技的藝文環境；推動博物館、藝文文化展演形式數位化，加強數位策展、戶外展演，型塑藝文意象的城市空間。透過「新觀眾、新連結、新對話」的長期行動，促進藝文工作者、藝文產業產生更多跨界合作新連結。透過政府部門加強平台整合，讓藝文產業在網路上、在宅經濟、在街頭都有更廣大的展演空間、商業機會。此外，結合科技的力量，將舊有的文資、地方文化藝術以更多形式被看見，跟市民產生對話，創造更多新觀眾參與。
未來，新北市將持續建置數位科技藝文環境，提供虛實整合藝文體驗，開發更多新觀眾，建立藝文場館的新常態服務模式，並展開各種跨域合作的新對話及新聯結，以符合聯合國SDGs永續發展目標，實踐新北文化韌性城市的願景。