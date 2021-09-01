擘劃新北2030願景 容受力X回復力 打造文化韌性城市

新冠肺炎疫情期間，藝術文化扮演著生活中療癒身心、 舒緩焦慮的重要角色。新北市文化局局長龔雅雯於今(1)日市政會 議報告，提出「文化韌性城市」，展現新北市藝文場館自5月13日 起，閉館期間，休館服務不中斷、閉館不閉客的積極作為， 除了將大型活動轉型線上，強化科技導入，整合各類線上藝文平台， 擬定短、長期各項因應策略，跨域科技運用，建構虛實整合藝文欣賞 環境，營造新常態藝文生活。其中， 文化政策更強調連結聯合國永續發展目標(SDG)， 在兼顧新觀眾、新連結、新對話三面向的發展上，促進文化平權、 文化創生、文化多元，打造新北市成為一座具有公平性、可行性、 宜居性的「文化韌性城市」。

市長侯友宜表示，臺灣面對疫情的衝擊，展現出強大的韌性， 這段期間新北市也凸顯城市的文化韌性，具備承受衝擊的「容受力」 ，以及能迅速復原的「回復力」，降低對文化工作者的衝擊與損失， 透過各項行動因應方案、恢復的策略，看到許多亮麗的成果， 包括藝遊新北線上藝文推廣平台，在家就能欣賞藝文展演， 免費提供各種材料包、科技媒體，增加親子間的互動，推出1個月觸 及人次高達41萬。圖書館推出的新北e書房服務， 提供線上課程及電子書，讓民眾在家閱讀學習不中斷，利用人次達2 16萬，觸及人次更有266萬。今年的兒藝節從實體轉為線上，從 8月13日開幕至8月底止，觸及人次就高達1,030萬， 劇場觀眾也增加5倍。侯市長說， 新北市藝文場館在嚴守各項防疫作為， 持續落實各項防疫措施的基礎上，採階梯式漸進開放， 提供市民朋友一個安心、安全的藝文環境， 請市民朋友享受藝文活動之餘也要做好自身的防疫。

文化局長龔雅雯表示，因應疫情，活動轉型線上， 改變了民眾參與藝文活動的方式，也因居家， 民眾對於線上藝文服務的需求明顯增加，各類線上活動參與人次、 瀏覽人數及觸及率較往年倍增，像是今年的兒藝節怪獸小學堂DIY 材料包免費索取活動，3700份在3分鐘之內秒殺， 還有怪獸競技場8隻小怪獸專屬貼圖17萬份也在3小時內下載完畢 ，疫情改變了藝文活動的型態，也出現了新觀眾的新觀賞行為模式， 面對疫情，我們不只是要展現文化回復力，更重要的是COVID- 19促使我們思考未來藝文發展的方向。

龔雅雯局長指出，建構「文化韌性城市」，從調適、扶持、服務、 形式四個面向著手。博物館採漸進開放，建立安全、 彈性的防疫環境，為博物館的新常態做好準備； 提供藝文工作者及產業紓困與振興方案，支持藝文領域跨界合作， 扶植藝文創生；建立線上資源平台服務，逐步完善資訊基礎建設、 建立數位科技的藝文環境；推動博物館、藝文文化展演形式數位化， 加強數位策展、戶外展演，型塑藝文意象的城市空間。透過「 新觀眾、新連結、新對話」的長期行動，促進藝文工作者、 藝文產業產生更多跨界合作新連結。透過政府部門加強平台整合， 讓藝文產業在網路上、在宅經濟、在街頭都有更廣大的展演空間、 商業機會。此外，結合科技的力量，將舊有的文資、 地方文化藝術以更多形式被看見，跟市民產生對話， 創造更多新觀眾參與。

未來，新北市將持續建置數位科技藝文環境， 提供虛實整合藝文體驗，開發更多新觀眾， 建立藝文場館的新常態服務模式， 並展開各種跨域合作的新對話及新聯結，以符合聯合國SDGs永續 發展目標，實踐新北文化韌性城市的願景。