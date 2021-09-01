新北夜市、市場不塑集點 一起i環保

新北市環保局舉辦「夜市、市場作伙迺 不塑集點i環保」活動，自即日起至14日止，只要自備購物袋、 環保杯、環保容器或餐具等，到本市不塑友善夜市「汐止觀光夜市」 或不塑友善市場「汐止秀豐市場」共計202攤消費，即可獲得1點 ，集滿2點即可兌換環保衛生紙，同時享有折價或加量優惠。 若忘了自備購物袋也不用擔心，可免費使用本局提供的「reBAG 袋袋相傳」環保袋回收箱的購物袋、紙袋或塑膠袋等， 同樣享有折價或加量福利及兌換活動唷！ 歡迎市民朋友不塑消費集點，一起當不塑之客。

環保局表示，為鼓勵民眾不塑消費，即日起至14日止，於「 汐止觀光夜市」及「汐止秀豐市場」辦理為期兩周的「夜市、 市場作伙迺 不塑集點i環保」活動，只要自備購物袋、環保杯、 環保容器或餐具至合作攤位消費即可獲得1點，而集滿2點即可兌換 環保衛生紙1包，歡迎市民朋友作伙不塑集點i環保。

各攤商也加入減塑行列，民眾只要自備購物袋、環保杯、 環保容器或餐具消費，即享有折價優惠或加量福利， 像是秀豐市場莠莠蔬果，提供自備購物袋給予折價或加量優惠； 秀豐市場海鮮人家及明珠海鮮，提供購物袋給予5元折價優惠； 汐止觀光夜市大嫂健康飲料店，提供使用環保杯給予加量福利， 另外汐止觀光夜市亂亂切攤商也提供民眾自備環保容器給予送小菜福 利。

環保局指出，夜市及傳統市場皆為容易使用一次性產品的地方， 同時也製造許多塑膠袋、飲料杯、吸管、竹籤等垃圾， 為減少一次性產品的使用，本市繼106年首創「 不塑之客友善夜市」，今年更加入了「汐止觀光夜市」， 鼓勵民眾自備購物袋、環保杯、環保容器或餐具消費， 也設有公共洗滌區供民眾清洗餐具，以減少一次性產品的使用率。

而汐止觀光夜市及汐止秀豐市場亦設有「reBAG袋袋相傳」 環保袋回收箱，讓消費者忘記帶購物袋時可自行取用， 若家中有多餘且乾淨堪用的環保袋、 塑膠袋或紙袋也可放置於回收箱內。

環保局說明，在大多數人的既定印象中， 夜市及傳統市場因有各式食材，採買上難以避免一次性產品的使用， 但隨著民眾不塑的觀念不斷提升， 本局亦將汐止觀光夜市及汐止秀豐市場納入「 新北不塑之客友善店家」， 期望夜市及傳統市場也能持續性推動不塑消費， 同時讓更多民眾關心和重視減塑及不塑的議題，只要有決心， 不論是店家、夜市，甚至是市場都能減少塑膠的使用量， 歡迎不塑作為之店家、夜市、市場一起加入「 新北不塑之客友善店家」行列，詳細資訊請上新北i環保(http s://www.facebook.com/ ntpclowcarbon/)查詢。

照片來源：新北市政府環境保護局提供

照片來源：新北市政府環境保護局提供