保障員工權益！富邦金控旗下富邦產險與工會續簽團體協約

為打造勞資和諧的職場環境，富邦金控旗下富邦產險今(1)日與富 邦金控集團工會續簽團體協約，以具體行動關懷員工、 保障員工權益，納入多項優於法令之措施， 持續以打造友善健康之幸福職場為目標，積極落實公司治理、 善盡企業社會責任！

富邦產險今日舉辦團體協約簽約典禮， 由富邦產險董事長陳伯燿代表，與富邦金控集團工會簽訂團體協約。 行政院勞動部勞動關係司司長王厚偉、 全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉、 秘書長韓仕賢等貴賓蒞臨出席見證。

富邦產險董事長陳伯燿表示，富邦產險於2016年與工會簽訂第 一次的團體協約，建立優於法令的勞動條件及員工福利， 本次工會團體協約之協商， 歷經討論後提供多項優於法令之員工福利， 包括優於法令的生育與育兒補助，再加上今年6月富邦金控調升員工 生育、育兒福利，員工將可享有10週有薪產假、生育補助每胎10 萬，以及育兒補助每年1.5萬的福利；在親屬喪假部分， 針對父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者給予喪假12天，優於法定 8天規範。同時， 過去由職工福利委員會支出的員工誠實保證保險費， 也改由富邦產險全額負擔， 讓職工福利委員會資金能有更彈性的運用。

富邦金控人資長劉菁宜指出，為實踐對員工關懷與照護的承諾， 除了富邦產險今日簽約之外，台北富邦銀行今年3月也與台北富邦銀 行企業工會續簽團體協約，富邦證券、富邦期貨也已在2019年續 簽，致力創造企業、員工雙贏的良性循環，均為積極呼應富邦60週 年ESG四大策略之一「激勵」的重要策略主軸「員工關懷」。 同時，展現在亮眼的業績表現上， 富邦金控創下連續十三年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭， 同時也獲得多項國際大獎肯定，包括連續四年入選《財星( Fortune)》雜誌全球500大企業(Fortune Global 500)，連續十二年獲《亞洲公司治理(Corporate Governance Asia)》雜誌頒發「亞洲地區最佳公司治理」。