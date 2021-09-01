開學了! 侯友宜關心巡訪校園叮囑師生落實防疫

照片來源：新北市教育局提供
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今(1)日為高中以下各級學校實體開學日，新北市長侯友宜巡訪板橋區新埔國中關心開學及防疫準備，實地檢視在全程戴口罩防疫規定下，體育課如何調整授課模式，並巡視午餐用餐情形，叮囑師生謹慎落實防疫措施，期勉學子珍惜實體校園生活，健康上學、開心學習。
市長侯友宜到校後至運動館實地檢視實體上課情形，除感謝老師因應調整授課內容，也提醒師生嚴謹落實防疫，在校期間全程戴口罩。因此，像是無法避免肢體碰觸的體育課內容，請老師暫緩或調整授課模式。籃球課可由學生定點定位個人動作練習，讓學生拉開距離一個接一個進行運球投籃，學校設備器材也需避免共用或輪替前進行消毒。
另外，無法戴口罩課程如音樂課吹奏類樂器也需調整授課內容，例如中音笛課程改以音樂賞析及教師講解方式進行，學生課後回家自行練習吹奏，保護學生健康與安全。
市長也對停課期間孩子學習狀況表達關心，提醒學生開學要重新確認學習狀況，老師也要協助孩子完成課程銜接，更需珍惜得來不易實體校園生活，持續落實三級防護及健康五原則，保持社交距離並減少肢體接觸，維持高度警覺將健康情形隨時主動回報。
另因適逢中午用餐時間，市長到教室檢視班級通風及使用午餐隔板情形，同時了解同學防疫觀念，強調用餐時不併桌共食、不交談，維持社交距離或使用隔板。此外，如果學校合作社無專人夾取開放性熱食暫不販售，飲水機也需加強清潔消毒並加註標示僅供裝水用，不得以口就飲。
新埔國中校長郭月秀表示，學校教職員工及入校志工皆達已接種疫苗14天以上或提供3日內快篩陰性證明等條件。開學前已備妥午餐隔板，合作社已暫停開放性熱食販售，因應教學防疫規範，部分藝能課程調整授課方式，上課戴口罩唱歌則不受影響。
另外，體育課調整個人器材以自行準備為優先，使用過器材在下課立即清消。課程設計部分，教師用快走與間歇方式取代慢跑熱身，並以定點定位個人動作練習為主，採分站體能定向運動設計。同時體育課搭配多元評量，提高學習態度配分比例並降低體能測驗比重，並增加混合教學作業比例，相關學習領域教師費心構思課程為新學期做準備。
教育局長張明文強調防疫指引於8月26日發布，對於停課規定較中央嚴格，凡出現確診，匡列者停課14天，全校預防性停課3天，觀察疫情及澈底清消；如有2例(含)以上確診，全校停課14天；幼兒園如有1例確診，全園停課14天，另外倘學校設有附幼及非營利幼兒園、公共托育中心、終身學習機構在校內者，如該機構發生確診停課，全校亦同步預防性停課3天。
因應實體開學，新北市已針對最新的防疫規定錄製說明影片，供學校開學後進行衛教宣導，並同步公告至教育局的網站上，歡迎至防疫專區查詢（網址：https://www.youtube.com/watch?v=jkhk844pdMI）。
照片來源：新北市教育局提供
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