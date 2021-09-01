開學了! 侯友宜關心巡訪校園叮囑師生落實防疫

今(1)日為高中以下各級學校實體開學日， 新北市長侯友宜巡訪板橋區新埔國中關心開學及防疫準備，實地檢視 在全程戴口罩防疫規定下，體育課如何調整授課模式，並巡視午餐用 餐情形，叮囑師生謹慎落實防疫措施，期勉學子珍惜實體校園生活， 健康上學、開心學習。

市長侯友宜到校後至運動館實地檢視實體上課情形， 除感謝老師因應調整授課內容，也提醒師生嚴謹落實防疫， 在校期間全程戴口罩。因此，像是無法避免肢體碰觸的體育課內容， 請老師暫緩或調整授課模式。 籃球課可由學生定點定位個人動作練習，讓學生拉開距離一個接一個 進行運球投籃，學校設備器材也需避免共用或輪替前進行消毒。

另外，無法戴口罩課程如音樂課吹奏類樂器也需調整授課內容，例如 中音笛課程改以音樂賞析及教師講解方式進行， 學生課後回家自行練習吹奏，保護學生健康與安全。

市長也對停課期間孩子學習狀況表達關心，提醒學生開學要重新確認 學習狀況，老師也要協助孩子完成課程銜接，更需珍惜得來不易實體 校園生活，持續落實三級防護及健康五原則，保持社交距離並減少肢 體接觸，維持高度警覺將健康情形隨時主動回報。

另因適逢中午用餐時間，市長到教室檢視班級通風及使用午餐隔板情 形，同時了解同學防疫觀念，強調用餐時不併桌共食、不交談， 維持社交距離或使用隔板。此外， 如果學校合作社無專人夾取開放性熱食暫不販售， 飲水機也需加強清潔消毒並加註標示僅供裝水用，不得以口就飲。

新埔國中校長郭月秀表示，學校教職員工及入校志工皆達已接種疫苗 14天以上或提供3日內快篩陰性證明等條件。開學前已備妥午餐隔 板，合作社已暫停開放性熱食販售，因應教學防疫規範， 部分藝能課程調整授課方式，上課戴口罩唱歌則不受影響。

另外，體育課調整個人器材以自行準備為優先， 使用過器材在下課立即清消。課程設計部分， 教師用快走與間歇方式取代慢跑熱身， 並以定點定位個人動作練習為主，採分站體能定向運動設計。 同時體育課搭配多元評量， 提高學習態度配分比例並降低體能測驗比重， 並增加混合教學作業比例， 相關學習領域教師費心構思課程為新學期做準備。

教育局長張明文強調防疫指引於8月26日發布， 對於停課規定較中央嚴格，凡出現確診，匡列者停課14天， 全校預防性停課3天，觀察疫情及澈底清消；如有2例(含)以上確 診，全校停課14天；幼兒園如有1例確診，全園停課14天， 另外倘學校設有附幼及非營利幼兒園、公共托育中心、 終身學習機構在校內者，如該機構發生確診停課， 全校亦同步預防性停課3天。

因應實體開學，新北市已針對最新的防疫規定錄製說明影片， 供學校開學後進行衛教宣導，並同步公告至教育局的網站上， 歡迎至防疫專區查詢（網址：https://www. youtube.com/watch?v= jkhk844pdMI）。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供