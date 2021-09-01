新生兒第一份賀禮 新北運用無名氏善款加碼2.8萬份贈送

新北市政府自109年起運用「無名氏」善款，製作2萬5,000份能檢測早療需求的玩具組合「育兒寶貝袋」，贈送給全市新生兒的家長，引起熱烈迴響，社會局今年再度利用「無名氏」的善款，加碼製作2萬8,000份「育兒寶貝袋2.0版」，導入職能發展專家建議，特別設計適用年齡0到2歲，打造全臺「最貼心的第一份賀禮」。

新北市長侯友宜特別和富邦悍將棒球隊內野手王正棠偕女兒Ruby一起開箱，王正棠說，平時忙著打球，都是由太太照顧Ruby，難得可以跟女兒一起玩。侯友宜說，寶貝袋裡有各式玩具，可以增強幼兒各項能力，也提醒家長要把握黃金治療期，並祝每位小朋友都「平安敖大漢！」

社會局長張錦麗表示，寶貝袋裡有玉米蔬果切切切、洗澡書、安全積木、軟皮球、手搖鈴、迴力小汽車等，像蔬果切切切、軟皮球都可以訓練幼兒的大小肌肉發展和抓握力，也有一本工具指引及發展量表，讓家長在親子遊戲中，也能觀察幼兒發展狀況。

張錦麗強調，育兒寶貝袋2.0版係經早療、特教、醫療等領域專家諮詢設計，不僅具有遊戲功能，也有檢測功能，如有發現與發展指標落差，可以盡速尋求專業醫師評估。依兒發中心統計，今年1到6月底，0-6歲兒童完成篩檢5萬1,337人，其中異常的有1,249人，比率為2.4%，經由篩檢、通報，才能把握黃金期，進行早期療育。

張錦麗1日上午到板橋戶政所了解育兒寶貝袋的贈送情形，戶政所主任盧碧蘭表示，凡是辦妥新生兒出生及戶籍登記，均會由同仁獻上寶貝袋賀禮。一位陳媽媽剛好到場辦妥第一個兒子的出生登記，獲得這份禮物，打開袋中發現有許多玩具和指引，非常的開心，直說是最貼心的生日賀禮。

社會局表示，家長後續若有幼兒發展的相關問題，可以洽詢兒童健康發展中心，或上「新北育兒資訊網」查詢。侯友宜與王正棠的開箱影片，放在社會局臉書https://fb.watch/7KwgYo3H5q/，歡迎分享按讚，一起感受新生兒與寶貝袋最萌的互動。