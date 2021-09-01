台灣首例機師打完2劑疫苗仍染Delta　10/15起機組員檢疫再加嚴

長榮機師打完2劑AZ疫苗仍染Delta變異株，指揮中心今（1）日宣布，15日起長程航班機組員檢疫再加嚴。（示意圖／Ｇettyimages）... 長榮機師打完2劑AZ疫苗仍染Delta變異株，指揮中心今（1）日宣布，15日起長程航班機組員檢疫再加嚴。（示意圖／Ｇettyimages）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）長榮航空出現國內首例打完2劑AZ疫苗仍「突破性感染」的機師（案16066）個案，最新病毒基因定序結果是Delta變異株，指揮中心今（1）日宣布，15日起長程航班機組員檢疫再加嚴，未完整接種疫苗者須居家檢疫7天、完整接種者檢疫5天。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，近期國際COVID-19之Delta變異株疫情持續嚴峻，其傳播力強、發病時病毒量高，且國外頻傳完整接種COVID-19疫苗後突破性感染案例，考量整體流行病學特性與過去Alpha株顯有不同等因素，指揮中心滾動式調整機組員返臺防檢疫規定，將於今(2021)年9月15日零時起(航班抵臺時間)實施。



陳時中說，未來長程航班（入境旅遊疫情第三級地區）機組員，凡是沒有完整接種疫苗者，入境後須進行7天居家檢疫並PCR檢驗為陰性，接著進行7天加強自主健康管理，並於入境後第10天、第14天再進行PCR採檢(得採深喉唾液或鼻咽拭子)。

而完整接種疫苗達2週且抗體檢測陽性者，入境後須居家檢疫5天並PCR採檢為陰性，接著進行9天加強自主健康管理，於第9天、第14天進行PCR採檢(得採深喉唾液或鼻咽拭子)。

至於短程航班（當班往返且未入境第三地）方面，陳時中說，未完整接種疫苗者，入境後進行14天加強自主健康管理，再加每7天PCR採檢(得採深喉唾液)；完整接種疫苗且抗體檢測陽性者進行7天一般自主健康管理，每7天PCR採檢(得採深喉唾液)。

陳時中表示，為確保機組員於國外執勤健康及安全，落實外站「零接觸」管理、機上「全程防護」，是關鍵機制，交通部民用航空局將持續督導，並加強職業安全衛生管理，提供健康服務、關懷諮商等，且妥善規劃派飛執勤頻率，以共同維護機組員身心健康。

指揮中心提醒，機組員執勤時應遵守民航局訂定之相關作業規範，提高自我警覺，落實自我健康監測及異常通報措施，且加強手部衛生清消頻率，以維護自身及親友的防疫安全。