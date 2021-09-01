（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）加碼行政院振興五倍券，北市府今天(9月1日) 宣布推出「台北熊好券」，分為住、買、動、呷、看5種版本，提供逾100萬份，民眾須透過台北通APP抽獎，8日起開放商家登記加入合作。

（北市府9/1記者會截圖)

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，市長柯文哲說，中央振興五倍券大概定案了，希望確切上線日期及如何綁定能夠先與地方政府溝通，目前台北市計畫推出「台北熊好券」，以優惠券的方式針對不同行業精準補貼，並讓大家上網抽籤。

北市府說明，台北熊好券分為價值新台幣1000元的住宿券「熊好住」以及各100元的饗購券「熊好買」、藝文券「熊好看」、運動券「熊愛動」及市集券「熊好呷」共5種票券，份數超過100萬份。

台北市政府秘書長陳志銘表示，台北熊好券使用範圍為台北市的店家，5種票券將全數整合於「台北通」，預計在9月下旬開放民眾填寫意願優先順序，並擇期公開抽獎。

中央社引述陳志銘說，台北熊好券是採數位票券模式，民眾中獎後可以拿著台北通APP到合作店家消費，點開票券、掃碼店家專屬的活動QRCode，即可線上付券並完成消費折抵，商家則將在8日開放登記參與。

台灣北市府推百萬份「熊好券」加碼振興 記得綁定「台北通」抽獎

圖/台北市政府