此為示意圖 (中央社檔案照片) 此為示意圖 (中央社檔案照片)

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台北股市今天(9月1日) 開低震盪收黑，收盤跌16.3點，為17473.99點，跌幅0.09%，仍力守17400點及季線17380點之上。成交金額新台幣3602.13億元。

加權指數開盤為17463.8點，盤中最高17503.93點，最低17415.52點；不含金融股指數15263.56點，跌4.98點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.38%、食品股跌0.39%、塑化股跌1.17%、紡織股跌0.31%、機電股漲0.54%、造紙股跌0.24%、營建股漲1.37%、金融股跌0.59%。

委買張數1749萬8651張，委賣張數1191萬8460張，成交張數737萬5244張。

收盤時上漲593家，下跌301家，持平76家。

成交量前5名個股為長榮、聯電、陽明、群創、中鋼。

漲幅前5名個股為鴻名、威峰電子、淳安、無敵、佳凌。

跌幅前5名個股為怡華、四維航、富邦媒、慧洋-KY、陽明。1100901

晶圓代工廠聯電今天股價開低震盪走高，早盤一度達新台幣64.5元，創近21年來新高價，市值突破8000億元，超越國泰金，躍居台股第7位。

晶圓代工龍頭台積電日前通知客戶調漲代工價格，7奈米及5奈米先進製程價格調漲7%至9%，其餘成熟製程漲價約20%。市場看好這將有利聯電未來持續調漲代工價格，營運可望進一步攀高。

包括外資、投信及自營商連日搶進聯電，據統計，三大法人連續5個交易日共大舉買超聯電18萬9881張，推升聯電股價走高。

聯電今天以62.8元、下跌0.3元開出，不過隨著買盤湧入，聯電股價震盪走高，由黑翻紅，至10時15分一度達64.5元，創2000年12月以來新高價，市值突破8000億元，達8013億元。

反觀國泰金今天股價相對疲弱，多在平盤下震盪，聯電市值一舉超越國泰金，躍居台股第7位，國泰金則落居第8位。

台積電今天早盤股價表現也相對疲弱，開平走低，一度達608元，下跌6元，市值縮水1555億元，滑落至15.76兆元，仍為台股市值最大企業。

鴻海、聯發科、台塑化、富邦金及中華電為台股市值第2至第6位企業。

德信證券副總經理吳文彬盤中分析表示，雖然台股高擋震盪，但9月有季底作帳行情可期，又有台積電代工費用漲價的利多，還有蘋果即將發表新機，因此即便台股短線跌多後才漲幾天又跌，且半年線、季線逐漸拉近，不過只要能守在季線之上，多頭格局未變。

中央社引述吳文彬指出，台股近期連7紅後下跌，融資未增，當沖下降，但盤勢高檔震盪仍優於預期。

台灣股市1日震盪收黑、守住季線 聯電股價早盤近21年新高•市值衝破8000億元