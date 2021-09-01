貓奴注意！日本藝術家山本修攜手HTC　沉浸式《貓・美術館線上展》全球同步開跑

《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展將於9月17日全球同步線上開跑。(圖/主辦單位) 《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展將於9月17日全球同步線上開跑。(圖/主辦單位)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)由日本愛貓成痴的知名畫家山本修創作的CAT ART與HTC攜手推出《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展，全球首次同步走入VR世界。

山本修以喵化的世界名畫揚名國際，世界各地巡迴的實體畫展更是收獲不少粉絲喜，即將登場的《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展是「CAT ART」首次走入VR，藉由Viveport 團隊的VR技術在經典喵畫上加入活靈活現的動態設計及聲音互動細節，讓畫作跳脫平面靜態框架、拉近與觀展者的距離，甚至能與畫作上的貓進行互動，賦予藝術展覽全新生命。

《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展場館支援多人同時同空間線上觀展，帶給觀展的使用者真實的臨場感。除此之外，貓・美術館線上展支援跨裝置流暢觀展，不論是透過手機、電腦、VR頭戴顯示器或任何VR裝置，消費者只要一次購票就可以跨越時空限制，無限次隨時進入《貓・美術館》線上展與喵畫互動。

而「CAT ART」在過往全球各地的展覽中已收穫不少忠實粉絲，在本次線上展更是將首次以動態展出經典喵畫。從《貓娜麗莎》、《戴珍珠耳環的少女貓》等世界名畫，到首次完整展出的 124 幅《貓斯汀大教堂》壁畫，皆由 Viveport 技術團隊協助山本修老師設計出不同的VR動態、聲音細節及互動元素，跳脫平面畫作的框架，讓消費者在與喵畫的互動中感受到全新升級的沉浸式觀展體驗。

今日同步推出《貓・美術館》線上展 IG 濾鏡，VIVEPORT NFT選物店首創同時支援法幣及加密貨幣支付，提供消費者友善直覺的數位交易選擇。

《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展將在 9月10日於KKTIX、udn 售票網以及htc.com售票，凡購票就能在展覽期間同帳號不限次數、跨裝置觀看，並在VIVEPORT NFT選物店、htc.com選購官方紀念品，9月17日全球同步線上開跑。

《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展資訊

展覽日期：2021年9月17日至2022年3月31日

售票日期：2021年9月10日

票價：199元