市售飲料有多少糖？萬波、老虎堂、珍煮丹、丹丹漢堡等知名連鎖標示不符

今年元旦起，連鎖飲料、便利商店及速食業的現場調製飲料須強制標示糖量及熱量。(示意圖/Getty Images) 今年元旦起，連鎖飲料、便利商店及速食業的現場調製飲料須強制標示糖量及熱量。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）自今年元旦起，連鎖飲料、便利商店及速食業的現場調製飲料須強制標示糖量及熱量，添加的粉圓、椰果等配料也一併納入計算，行政院消保處今（1）日公布61店中，有10件不合格；且有4件常態製法1杯糖量已超過輕度工作成人日用量45公克。

國內各類手搖杯飲料深受年輕族群喜愛，惟現場調製飲料的熱量及糖含量卻讓具有健康意識的消費者疑慮，消保處會同食藥署日前共同合作，於國內各縣市的實體店面合計採樣61件現場調製飲料，項目包括「總糖量」及「總熱量」；另由地方政府衛生局依前述標示規定進行查核。

消保處消保官梁明圳說明，隨機抽驗61家業者中，有5件標示不實、2件未標示總糖量，另有4家為「未標示原料原產地或標示不實」，不符規定者均已由地方政府衛生局依法查辦。

5件標示不實商品幾乎都是檢測結果高於標示，分別為老虎堂桃園ATT店、馬祖的背包客棧小吃店、萬波島嶼紅茶竹北勝利店、一芳水果茶台中秀泰文心店、丹丹漢堡台南崇德店。以及2件未標示總糖量，即新北市的健康橘子工坊有限公司、台南的鮮自然府前台銀門市。

另有4家為其他現場標示不合格，包含老虎堂桃園ATT店、清心福全高雄左營復國新店，為原產地標示不實。以及肯德基屏東逢甲店、屏東縣的珍煮丹（翔鵬商行），則是未標示原料原產地。

針對以上違規，衛福部食藥署南區管理中心副主任蔡佳芬說，依據食品安全衛生管理法規定，未標示罰新台幣3萬元以上、300萬元以下，標示不實罰4萬元以上、400萬元以下，全數共罰36萬元。

消保處提醒消費者，為避免攝取過多的熱量及糖類致危害身體健康，購買現調飲料時，可參考店家提供資訊，選擇低熱量、少糖或無糖等飲料為宜。日常盡量以水代取代含糖飲料，多喝水可消暑且有利代謝循環，建議國人養成每天至少喝6至8杯的白開水（每杯240ml）的好習慣；此外，應分次喝、慢慢喝，尤其從事戶外活動時，更應隨時補充水分以預防中暑或脫水。