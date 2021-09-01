舌頭呈3形狀當心舌繫過緊！ 恐影響語言發展、口腔衛生

【健康醫療網／記者曾正豪報導】30歲的新手媽媽芸芸在餵母奶時發覺孩兒不斷哭鬧，難以哺餵，丈夫更觀察到孩子在啼哭時舌尖黏在口腔底部，察覺有異，便盡速帶著新生兒到醫院，經診斷後發現為舌繫帶過緊所致，在門診使用無菌剪刀進行簡單處理並加壓止血3-5分鐘左右後就恢復正常，孩童也能夠正常的喝奶。

舌繫帶過緊 恐影響言語發展

亞東醫院小兒外科夏肇聰醫生指出，舌繫帶位於舌頭下方和口腔底部之間，會使舌頭的運動受限，較為嚴重者會無法捲舌進而影響語言發展，同時舌繫帶也會使吞嚥功能受影響，進而引起哺餵母乳困難。

孩童舌頭呈現V形、W形 盡早就醫治療

夏肇聰醫生說明，若發現孩童舌頭呈現V形、W形或無法伸出等異狀，要盡快帶著孩童就醫，6個月以下的幼兒舌繫帶通常是薄膜狀的，一般可以在門診用無菌剪刀剪開並止血3-5分鐘就可正常喝奶，若大於6個月或舌繫帶較厚實，則會進入手術室處理進行Z型整型術，術後不需要特別的護理，麻醉清醒後即可以正常喝奶、進食。

上下舌繫帶都需要注意 避免影響口腔衛生

若孩童不願意刷牙、一直哭鬧，或刷牙即發生出血狀況，則要注意是否是上唇繫帶出現異狀，上唇繫帶是上唇和上排兩個門牙間牙齦根部相連接的帶狀軟組織，當繫帶過緊會不容易翻開，夏肇聰醫生解釋，上唇繫帶不會影響小孩的發音或是語言發展，但若導致不願意刷牙影響口腔衛生則建議進手術室治療，術後的恢復期也不長，傷口通常在一到兩星期後就能愈合。

觀察舌尖有無上捲 把握治療黃金期

夏肇聰醫生提醒，若孩兒有出現上述的徵兆，可以先觀察舌尖有無上捲，是否出現任何的異狀，但有時候發音問題並非單純只受舌繫帶影響，建議家長多留意孩童狀況，若家長對小孩口腔繫帶有任何疑問的話，可以就醫詢問專業的小兒外科醫師，並作進一步的評估，把握黃金治療期，讓孩童健康的成長。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51155

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