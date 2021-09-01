蘋果自駕車Apple Car還要神秘多久？日本「鋰電池之父」預測：年底會有新消息

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）眾所矚目的Apple Car未演先轟動，尚未亮相去消息不斷，日本「鋰電池之父」更預測最快今年底就會有官方相關聲明，讓果粉與車迷更加引頸期盼。

今年73歲的日本「鋰電池之父」吉野彰（Akira Yoshino）接受路透社的採訪，發表對於未來電動車的看法。訪談中，吉野彰表示，若蘋果打算在2025年讓讓自家的自駕汽車Apple Car亮相，最快今年底應會釋出相關消息。

吉野彰認為，蘋果可能在未來的交通工具領域中，成為汽車與資訊科技融合應用的領頭羊。吉野彰也提出好奇，他說，Tesla 有自己的獨立策略，而蘋果會怎麼做呢？會使用哪種車輛？用何種電池呢？雖然這些都尚未明瞭，但吉野彰認為若蘋果希望在2025年左右就讓自家的自駕汽車Apple Car亮相，或許蘋果最快在今年底就會釋出相關消息。

吉野彰作為鋰電池商業化的推手，曾與德裔美籍固態物理學家古德諾、英國學者惠廷安共同榮獲2019年諾貝爾化學獎，以表彰他們對鋰離子電池的發展貢獻。

吉野彰在本次的路透社訪談中，也提及共享自動汽車的發展。他認為，對於燃料電池汽車，在技術和成本方面存在挑戰，但這些挑戰都可以被克服。長遠來看，吉野彰預測2030 年至 2050 年，將會有共享的自動汽車出現。