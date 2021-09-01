美眾院軍委會今審國防授權法案 加強協防與提升台灣自衛能力

美國聯邦眾議院軍事委員會將於今（1）日台灣晚間10點審議2022財政年度國防授權法。（圖／翻攝自美國參議院軍事委員會） 美國聯邦眾議院軍事委員會將於今（1）日台灣晚間10點審議2022財政年度國防授權法。（圖／翻攝自美國參議院軍事委員會）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國聯邦眾議院軍事委員會將於今（1）日台灣晚間10點審議2022財政年度國防授權法，加強台美軍事合作，提升台灣自我防衛能力。

美眾院軍委會今晚將針對眾院版「2022財政年度國防授權法案」（FY 2022 NDAA）進行審議。軍委會釋出的分案草案中，台灣相關的條文被列在第1242條。眾院軍委會版本草案指出，中國對台灣日益脅迫與挑釁的行為，與和平解決台灣未來的期待背道而馳。

國會觀點指出，依據台灣關係法規定，應協助台灣維持抵制任何可能危及台灣人民安全或社會、經濟制度的武力或其他形式脅迫的能力。

國會也在法案草案中提出意見，呼籲美方與台灣進行實地訓練與軍事演習，確保包括國防官員在內的美台官員在戰略、政策與職能層級的交流，特別是強化國防規劃合作、提高美台軍事力量的互可操作性與加強台灣後備力量等。

此外，委員會也譴責中國破壞美國聯盟、價值觀以及夥伴關係的侵略行動，以及中共侵害香港民主自由以及新疆人權的舉動。

至於參議院版的2022財政年度國防授權法，7月23日已由美國參議院軍事委員會過。其中對台措施主要分為三大部分：協助台灣提升防衛能力、確保美軍維持阻止共片面改變台灣現狀之能力以及探索國民民兵與台灣合作的可能性。法案也要求美國國防部長評估台灣不對稱防衛能力，並提出如何協助台灣提升相關能力的計畫。

該法案草案在經過參眾兩院軍委會通過後，將送兩院全院表決。因參眾兩院通過版本不同，法案還需經過兩院協商最後版本，並重新各自表決通過後，才會送交美國總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。