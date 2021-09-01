台灣兒少性剝削4年近5000人受害　國小生受害率增253.8%　家扶籲「5要上網安全」守則

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據衛福部統計，兒少性剝削案件呈現逐年攀升趨勢，4年來超過4800名受害者，值得特別留意的是，國小受害人增加率遠高於國中到大學，與2017年相較成長率高達253.8%。而網路成為加害人對兒少性剝削的主要犯罪工具，2020年更首度突破7成；不僅如此，網路兒少性剝削的成長率較4年前兒少性剝削犯罪人次增加110.4%。家扶基金會呼籲「5要上網安全」守則，一同守護孩子網路使用安全。

社群網站及通訊軟體為惡狼常用犯罪工具 1/4小學生會使用

從衛福部2020年數據顯示，兒少性剝削之加害人運用社群網站(49.6%)及通訊軟體(44.8%)，作為接觸兒少主要的媒介；疫情期間也讓許多兒少課餘活動轉移至網路。

家扶調查顯示，國小家長觀察孩子課餘時間使用網路的用途，以使用影音平台(如：Youtube、抖音等)為最多(66.9%)、其次為線上遊戲(30.6%)，而有1/4國小家長表示孩子課餘會使用聊天通訊軟體(26.5%)及瀏覽社群網站(25.1%)。但是，卻有一成(11.7%)以上的國小家長表示，不清楚小學生在課外時間使用網路的用途。

現行主流社群軟體，一開始非設計供兒少使用，雖有設下年齡門檻，然仍有許多兒少超齡申請帳號使用，在兒少超齡使用社群上網的同時，也讓兒少置於風險中。

國小五年級的小美，疫情期間上網時間大幅增加，好奇心使然首次申請社群帳號，在瀏覽社群的過程中看到成年人拍攝性感照片，便開始模仿網路上的煽情動作，並拍下清涼曝露照片。所幸家人和家扶社工即時介入，小美終於明白這些的行為可能讓自己身陷險境，也在社工的建議下，與家人訂定每日的上網時數及網路使用原則，希望藉此避免成為網路性剝削的受害者！

家扶調查顯示，家長最關注孩子使用網路安全的議題依序為網路成癮73%、網路不當內容(如：暴力、色情等)63.7%、網路交友與陌生訊息58.3%，僅有14.9%的家長認為網路性剝削需要注意；雖然女性被害人比例還是高於男性，但根據衛福部統計2020年的男性被害人佔比首度超過2成，佔整體被害人的28.4%，不論兒少性別為何，都需要強化自我保護的知識及能力。

家長需主動關心孩子網路使用情形 共同打造友善、安全的網路環境

家扶基金會社資處處長林秀鳳表示，小美的經驗只是眾多兒少的冰山一角，家長應主動關心身邊孩子的網路使用習慣，適時討論網路安全議題、教導網路使用的安全守則。

林秀鳳進一步說明，網路的便利帶給生活進步，讓學習與人際溝通更多元，但也潛藏許多風險，尚且需要大家一起關切並努力於兒少保護與安全生活網絡的建構！為提升大眾對兒少網路安全的重視程度，家扶基金會邀請全民一起積極防制兒少網路性剝削，並呼籲網路「5要上網安全」守則，幫助兒少遠離網路性剝削的危害：