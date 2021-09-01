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山上陰涼、紫外線強更容易曬傷！ 皮膚科醫列「防曬４寶」

By 健康醫療網／記者林怡亭報導, 健康醫療網
2021/09/01 08:00
山上陰涼、紫外線強更容易曬傷！ 皮膚科醫列「防曬４寶」

山上陰涼、紫外線強更容易曬傷！ 皮膚科醫列「防曬４寶」

【健康醫療網／記者林怡亭報導】隨著疫情微解封，外出踏青民眾日益增加，台中市張姓婦人日前揪團挑戰合歡東峰，原本成功攻頂後開心下山，回家後竟發現纖纖玉手秒變乳豬手，全身發燙更是十分難受，同仁戲稱「美魔女媽媽變身紅孩兒」。醫師提醒，高山地區紫外線強烈，外出必備防曬四寶，不僅預防曬傷，也能降低罹患皮膚癌風險。

曬傷為皮膚發炎反應　嚴重恐變皮膚癌

亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師方心禹指出，夏季一到，門診就會陸續出現曬傷症狀患者，「曬傷」指的是皮膚發炎反應，輕則發紅發癢、腫脹疼痛，嚴重的話，會形成水泡，引起發燒、畏寒，休克等全身性不適，甚至會變異成皮膚癌，造成永久性傷害。

高山紫外線強　防曬這樣做

高山地區因空氣稀薄，過濾紫外線的效果較差，根據研究，海拔每上升300公尺，紫外線的強度平均會增加4%，如以海拔3千公尺高山為例，紫外線的強度會比在平地高40%，一旦沒有做好防曬，短短幾分鐘可能就會「烤」成紅蕃薯。

方心禹醫師建議，若有登高計畫，務必事先準備好帽子、陽傘及長袖長褲輕薄衣物，同時依據每人膚質敏感度需求，選對防曬乳液產品，降低大幅降低曬傷風險；萬一真的不幸曬傷，可先使用具鎮定及保濕效果保養品、毛巾冰敷及補充水分應急，切忌戳破水泡或誤信牙膏、美白乳液等錯誤用法，以免二度刺激皮膚，造成患部惡化或病變。

【延伸閱讀】

推廣低劑量電腦斷層篩檢　改善肺癌高死亡率

炎炎夏日嘴唇也需要防曬？　皮膚科醫師警告「危險下場」


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51144
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更新時間 : 2021-09-02 15:40 GMT+08:00

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