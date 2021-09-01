【名符其實浪「慢」之都】巴黎限速30kph盼改善污染及道路安全 民眾反應兩極

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）在巴黎，你不會再看到呼嘯而過的車子，忙碌而喧囂的街道，因為自本週一，巴黎開始實施時速30的車速限制，目的是改善氣候變遷問題，並提升行人安全，卻造成許多通勤族以及計程車司機的不滿。

藉由限制車速時速30公里的政策，巴黎試圖提升對環境改善的信譽，並改變人們與車輛的關係。巴黎市政府官員強調，這項舉措旨在減少事故，並使巴黎成為行人友好的城市。

根據當地民調顯示，大部分人支持這項新規定，認為這可以讓交通更安全，並讓城市更安靜。

然而車主和通勤者對此都相當生氣。 送貨司機表示，這讓顧客等更久。 出租車司機認為，這會讓乘車費率提高並影響業績。 其他的批評則主張，這項規定並不會讓污染產生太大改善。

一名計程車司機抱怨「如果我以 30 公里/小時的速度行駛，客戶就會開始抱怨。 如果我以 50 公里/小時的速度行駛，就會被警察逮捕。 所以我真的不知道要怎麼辦。」他也說道「如果我以每小時 30 公里的速度開車，那人們還不如直接步行。」

其實在法國其他城市，已經實施車速時速30公里的制度，且在許多小巷子裡是禁止汽車等交通工具通行的。

此外，像比利時首都布魯塞爾、德國首都柏林、英國首都倫敦和荷蘭首都阿姆斯特丹，都已經在部分街道施行車速限制的規定，且速度都差不多壓在30公里/小時的速度。