走私肉品讓非洲豬瘟也走進台灣　移民署籲新住民謹守「三不」原則

移民署嘉義市服務站人員（中）、越南籍通譯（右3）及嘉義市政府衛生局人員（右1）共同前往小吃店宣導。（圖片移民署嘉義市服務站提供） 移民署嘉義市服務站人員（中）、越南籍通譯（右3）及嘉義市政府衛生局人員（右1）共同前往小吃店宣導。（圖片移民署嘉義市服務站提供）

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）為防範非洲豬瘟入侵，移民署與嘉義市衛生局人員31日共同前往轄區內小吃店清查其食材、原物料的來源，同時向店家宣導不要任意攜帶、網購或寄送各種動植物產品來臺，避免誤觸法令而受罰。

近期國內首度查獲帶有非洲豬瘟病毒的越南走私肉品，為守護食安，嘉義市專勤隊及服務站特別與越南籍通譯陳竹莉到轄內小吃店一一的向新住民朋友宣導選購食材時應特別注意來源及標示，看到來路不明的產品勿用。另外服務站還結合了新住民朋友用多國語言告訴來自母國的親友不要任意購買或寄送來路不明的肉品，共同防堵非洲豬瘟。

來自越南的吳佩容女士在嘉義市東市場附近經營「吳鳳小吃」餐廳，她說：她開店已經有3年了，他所用的食材、肉品都是在地的，每天向南田市場附近的攤商訂購肉品，希望用新鮮食材抓住客人的胃，同時她還表示，店裡的客人多半是臺灣人，為了符合當地的口味，選擇使用當地食材自己方便客人也能安心。

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，中秋將屆，因應節慶需求各種應景商品眾多，為了守護大家「食」的安全，加強轄內小吃店、商店清查，並希望透過多元宣傳管道，提醒在臺新住民及移工朋友，遵守「三不」要領，避免違規受罰：

不要自國外攜帶肉類產品人境 不要自國外網購肉類產品寄送臺灣 不要到國外畜牧場所參觀

此外，中央災害應變中心指示，輸入肉品務必依動物傳染病防治條例申請檢疫，如違反規定者，不僅檢疫物要沒入銷毀，另依規定將處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金，大家切勿以身試法。