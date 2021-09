前北約秘書長致函立陶宛外長 稱台灣辦事處不違「一中原則」

(台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導) 立陶宛挺台頻遭中國政治、經濟打壓,前北大西洋公約組織(NATO)秘書長拉斯穆森近日致函立陶宛外長藍斯柏吉斯,肯定台立關係發展,並指出台灣代表處設立不違歐盟「一中」政策,此外,他也呼籲歐洲團結應對中國。

拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)在推特上分享該封信件的內容,並強調所有民主國家要團結一致,歐洲國家應要支持立陶宛。

在信中,拉斯穆森表答肯定立陶宛的對台與對中政策具膽識,也期盼立陶宛能獲所有歐盟國家支持。

拉斯穆森表示,民主政體需加緊合作,台灣是世界民主家庭一員,與台灣的合作十分重要。

他了解立陶宛正經歷來自中共的龐大壓力,呼籲立陶宛繼續堅持立場。北京企圖懲罰歐洲捍衛自由、民主、人權的人士,歐洲應團結一致應對。

最後拉斯穆森強調,台灣在立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)設立名稱含「台灣」的代表處,不違背歐洲聯盟(EU)的「一中政策」。

(圖 /Anders Fogh Rasmussen 推特)

立陶宛外交部推文指出,藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)對拉斯穆森表示感謝。拉斯穆森致函藍斯柏吉斯,肯定他決定與台灣發展關係,也期待立陶宛獲所有歐盟國家支持。

FM @GLandsbergis expresses his gratitude to the former NATO Sec-Gen @AndersFoghR who in a letter congratulated Gov decision to develop relations w/Taiwan & conveyed his hope that all EU member states will support #Lithuania. In his view, democracies must work closer together. pic.twitter.com/0ICq8QE3wi