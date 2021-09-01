【楊憲宏專欄】狼真的來了：美、中巨變已經山雨欲來

美國對中政策正在進行巨大的改變，面對未來的兩場大選，2022年11月參眾兩院改選及2024年總統大選都將有決定性的影響，民主黨能否保住優勢？共和黨可以拿回執政？都有關鍵影響力。

最近美國智庫芝加哥全球事務委員會（The Chicago Council on Global Affairs）公布2021年民意調查數據顯示，當被問及如果中國入侵台灣，52%受訪者贊成美國派遣軍隊防衛。這是這項調查從1982年首次提出這個問題以來，所記錄的最高比例。

過去美國人只有20-30%支持出兵保護台灣，現在民調加倍，而厭惡中國的比例在70-80%之間。這使得不論誰入主白宮，誰想當選國會議員都必須將「支持台灣」列入政見議題。而「強硬對付中國」幾乎是未來共有選項。

民調顯示，69%美國人認為台灣是獨立國家，53%的人贊成美國與台灣簽署正式同盟關係（53%support the United States' signing a formal alliance with Taiwan）。這是台灣美國未來有可能建交的基礎，雖然仍然有一些障礙要排除，不過，這是可以期待的美台關係。

最大的障礙是中共，不過，這個障礙最近也出現了巨大的變化。八九民運的王丹最近在《自由亞洲》寫了一篇評論，直接揭露了，習近平正在搞「文化大革命」，他文章説：「8月29日，人民網、新華網、央視網、中國軍網、光明網以及幾十家省、區、市級媒體統一轉發署名「李光滿」的文章，文中稱：「一場深刻的社會變革已經開始，不僅資本圈，也不僅娛樂圈，不僅要摧枯拉朽，而且要刮骨療毒，還要清掃屋子，清新空氣，讓我們社會更加健康，讓一社會主體能夠感到身心愉悅。」

王丹評論説：「在這裡，我們又聽到了熟悉的『文革』式語言，也可以感受到最近中共一系列整頓行為的真正目標。那就是，在整頓文化市場的名義下，重新改造文化，改造人，以觸及靈魂的方式改造整個社會。這，不是『文革』是什麼？針對『文革』復辟，我們喊『狼來了』已經很多年了，現在狼真的來了。」

不只王丹發出警告，許多在美中國人都說：文革來了。一篇讓大家毛骨悚然的文章中說：「當前中國面臨著越來越嚴峻複雜的國際環境，美國正在對中國實施越來越嚴厲的軍事威脅、經濟及科技封鎖、金融打擊、政治及外交圍剿，正在對中國發動生物戰、網絡戰、輿論戰、太空戰，力度越來越大地通過中國內部的第五縱隊對中國發動顏色革命。如果這個時候，我們還要依靠那些大資本家作為反帝國主義、反霸權主義的主力、還在迎合美國的奶頭樂戰略，讓我們的青年一代失去強悍和陽剛的雄風，那麼我們不用敵人來打就自己先倒下了，就像當年蘇聯一樣，任國家崩潰、任國家財富被洗劫、任人民陷入深重災難。因此當前我們中國正在發生的這場深刻變革，正是為了應對當前嚴峻而復雜的國際形勢，正是為了應對美國已經開始對中國發動的野蠻而兇猛的攻擊。」

也就是說，習近平認定整個「複雜的國際形勢及美國」已經開始對中國發動「野蠻而兇猛的攻擊」。

這當然不是事實，可是習近平要造這個謠言來整肅內部紅色資本家及知識份子。

這萹文章揭露了，鄧小平的「改革開放」政策產生了作用，中國人見到世面了，也知道中國未來應該與世界普世價值溶合。但習近平視這樣的和平演變為洪水猛獸。

過去30年，從江澤民到胡錦濤，是鄧小平改革開放的遵行者，現在有很多中國人很懷念這兩位領導人，重提那句順口溜「長江，嫩江，松花江，江江澤民。巢湖，太湖，洞庭湖，湖湖錦濤」懐念他們冶水有功，不像現在放水庫殺人。

習近平暴力獨裁的中國，謊言、假話、鬼話成了統治邪術。「共同富裕」既無共同也無富裕，「第三次分配」形同強盜抄家。

「道德勸說」其實是白刀子進紅刀子出。最近中共公佈，家有存款十萬人民幣者要主動報告。這個有點像「戰爭準備狀態」，過去要人民將家裡的菜刀上繳準備打仗，現在直接伸手進人民存款，上下其手。

這是世界主要民主國家正在觀察的「中國怪現象」，習近平「文革」的目的，不只是利用「暴民」進一步斬殺異己，更是要利用謊言製造藉口「對外動武」，用「準備戰爭」來壯大自己的統治地位。

這應該是過去四年，美國總統川普執政正確抓到中共野心赤化世界，因此發動貿易戰、科技戰、金融戰斷了中共國際銀根，也毀了中國偷搶拐騙的「癌症經濟發展」。習近平已經無招可出，洗劫國際市場的陰謀已經東窗事發，主使武漢病毒的傳播又讓中共的全球信用破產。立陶宛挺台事件，可以説是習近平國際關係瀕臨崩潰的一個破口，不只是立陶宛不吃中共那一套，有更多國家準備「揭竿起義」。

在國際上四面楚歌的習近平，乾脆將「一個人的災難嫁禍全國，變成所有中國人的災難」，這是「暴君焚城錄」的21世紀新版本。也正是習版文革的「深刻變形」。而在阿富汗危機上，中國選擇與恐怖主義好戰分子握手，更見其邪惡心態，他自己出不了國，也要讓中國人在世界上到處走不通。他自己不會説英語，也要禁止中國人學英語，中共電視台公開表示：「全民學英語的盛況將一去不復返….不要把時間浪費在未來用不到的技能上」。他要切斷中國人⋯在海外的機會，成了崇拜跪求習特勒的鎖國奴隸。

美國、中國都在巨變中，而阿富汗危機隨著機場恐怖攻擊害死13名美國海軍陸戰隊員，美國全國，降半旗致哀，中共又與主導恐攻的阿富汗激進派牽扯不清，這些因素更加深兩國之間的疑慮。

台灣正站在這龐大衝撃的大浪灘頭，這是危機也是轉機，台灣要守住民主自由的家園，就必須深入認知美國與中國在此時此刻內內外外的山雨欲來，不只風滿樓，狼也滿樓。