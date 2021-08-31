【台灣首樁金金併】 富邦金正式入主日盛金•韓蔚廷出任董事長　兩工會和平訴求: 盼日盛3600員工無差別待遇

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）日盛金今天(8/31) 召開股東會並進行董事改選，富邦金拿下全數11席，取得經營權入主日盛金，下午董事會選出新任董事長，由富邦金總經理韓蔚廷出任，正式啟動國內首樁金金併進程。

日盛金31日舉行股東會，日盛金控、銀行兩個工會則於場外喊出兩訴求，盼全員以原薪、原職、原獎金條件留任。中央社

日盛金今天召開股東會並進行董事改選，8席一般董事及3席獨立董事席次均由富邦金拿下，另一大股東港商建群投資提名4席全落選。

一般董事由韓蔚廷、陳聖德、程耀輝、郭倍廷、葉公亮、程明乾、劉中平、王瑋等現行富邦金集團高階主管當選，獨董當選人則為王銘陽、范正權及洪茂蔚。富邦金壓倒性11席董事席次全拿，取得經營權，入主日盛金。

日盛金下午召開董事會，選出新任董事長，由富邦金總經理韓蔚廷出任，即日生效，審計委員會成員也改由富邦金獨董王銘陽、富邦證券獨董洪茂蔚及台北富邦銀行獨董范正權擔任。

隨著新經營階層到位，外界預期富邦金將逐步因應併購所需，具體對日盛金進行相關組織調整，預計2022年第1季完成金控合併、年底前完成富邦證券和日盛證券、北富銀和日盛銀等子孫公司整併。

另一方面，日盛金兩個工會，今天也對富邦金提出訴求，盼全員以原薪、原職、原獎金條件留任，不成為「二等公民」。

日盛金今天召開股東會並進行改選，即將卸任的日盛金董事長黃錦瑭致詞時哽咽許久，感謝員工一路努力與信任便結束發言。隨後股東會進行改選，富邦金提名8席一般董事，多為現行富邦金高階主管，並另提名3席獨立董事，共11席，另一大股東港商建群投資提名爭取3席一般董事及1席獨董。

改選結果由富邦金全數拿下席次。富邦金控隨即發布聲明，富邦金董事長蔡明興表示，正式取得日盛金實質經營權，後續將積極啟動整併進程，待雙方董事會、臨時股東會通過及主管機關核准，規劃於2022年第1季完成金控合併，並期於2022年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司整併。

整併之後，將有助於富邦金控提升資本效率、達到成本優化，並強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，創造首宗「金金併」成功典範。

另外，「日盛金控暨其子公司企業工會」及「日盛銀行工會」今天於股東會外舉辦記者會，提出2大訴求，富邦金雖以口頭表示會全員留任，但具體員工安置計畫目前仍未進行，盼於金控合併前具體簽訂符合工會兩項訴求的團體協約。

工會表示:

第一，未來合併後對想留下來工作的員工，應給予3年合理適應期，保障工作權，對繼續留任員工，滿一定期間能給予留任獎金做為激勵。

第二，對合併後不繼續留任員工，應提供優於勞基法的優離、優退方案，並依規定核給資遣費，按優惠補償基數計算。

中央社引述日盛金控工會理事長劉漢洲表示，今天不是來抗議，是和平、理性地表達訴求，盼合併後有安心、安定、安全的工作環境，不會對富邦有太多要求，只想保障工作權，希望日盛金3600多名員工能以原薪、原職、原獎金條件全數留任，無差別待遇，不希望進入富邦後成為「二等公民」。

富邦金董事長蔡明興表示，富邦金控在正式入主之前，已積極與日盛金控暨子公司企業工會、日盛銀行企業工會針對員工團體協約進行三次協商，互動情形良好。富邦金控不僅將依勞動基準法等相關法令規定，妥善照顧員工權益，更承諾留用所有受僱員工，不會以合併為由進行裁員。竭誠歡迎日盛金控員工加入富邦金控大家庭。

【台灣首樁金金併】 富邦金正式入主日盛金•韓蔚廷出任董事長 兩工會和平訴求: 盼日盛3600餘員工無差別待遇