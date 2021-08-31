搶攻吃到飽商機 台北福華粵菜港點任您選

睽違近三個多月，終於盼到內用的一線曙光，台北福華珍珠坊的「粵菜港點任您選」也在眾所盼望之下再度回歸！這次不僅保留餐點現點現做的堅持，更配合防疫政策貼心將餐點依人數先分盤，份量不變但多了些安心，另外為讓更多人能享受到主廚團隊精選的62道經典人氣佳餚，即日起每週一至週日午、晚餐時段皆開放訂位，同時也降低群聚用餐的風險。同時間蓬萊邨、彩虹座、江南春也正式開放內用，並提供全新套餐及原有的單點菜色，選擇更多樣，料理更精緻。

老字號粵菜港點餐廳珍珠坊以親切的價格、道地的料理成功在台北市區打出響亮名號，用餐環境有如置身港式茶樓，多樣性的粵菜港點更是每位老顧客願意再訪的一大主因。由手藝精湛的行政總主廚葉晉誠領軍，提供烤乳豬、蜜汁叉燒酥、燒賣、蝦皇餃、蟹肉焗菜膽、煲仔、燒臘滷味、各式海鮮、鐵板等道地廣式美饌，即使面臨疫情考驗，仍端出豐富的冷盤、熱炒、港點、主食、湯品，並依用餐人數服務位上餐點，餐後再贈送每人一個哈根達斯冰淇淋迷你杯，這樣分菜分食的吃到飽服務，也能讓顧客們更安心用餐。即日起平日每位只要800元+10%，假日只要900元+10%，學生及年滿70歲的銀髮族消費再享平日750元及假日842元專屬優惠價（含服務費）。

另外在去年榮獲2020經濟部商業司特色經典臺菜餐廳 X 12名廚的蓬萊邨也正式開放內用，再現經典單點菜單，終於有機會在曾是復古disco舞廳的夢幻台菜廳品嚐到軟煎溜肉、菜脯蛋、嫩煎豬肝、特選台農57地瓜稀飯等招牌料理，而在江南春則有套餐、合菜及單點菜單，其中春夏套餐及秋冬套餐只要888元起，還有掛爐烤鴨三吃及多樣單點江浙菜色選擇，親自前來內用並享受桌邊服務，才最能吃出江浙料理的精隨！

此外，珍珠坊不僅提供午晚餐吃到飽服務，另有供應三款特製套餐，分別是廣式套餐、港式套餐及粵式套餐，內容包含了廣式經典雙拼、蒸籠燒賣、黑金流沙包及頂級龍蝦、松露炒飯等主廚特製料理，讓喜愛精緻套餐的客人多了不同的選擇，每套也只要899元起。最後偏好西式料理的人則可選擇中庭彩虹座，午餐至晚餐全時段開放，提供麗香苑兩款位上套餐、單點品項及彩虹座特製菜單，美食配上挑高明亮的環境，坐上一個下午也很是享受。

台北福華大飯店正式開放內用後仍以最高防疫標準為營業原則，全體人員每日進行體溫測量，並於送餐前後針對手部、餐廳環境進行清潔消毒，餐廳桌間距同樣拉寬1.5公尺距離，並於客人入座前後用酒精擦拭消毒，提醒保持社交距離，每張餐桌皆有加裝透明隔板，除了用餐時間外需配戴口罩並定時量測體溫，保持每15分鐘進行餐廳座位及器皿消毒擦拭，套餐菜單設計多以一人一份為主，以利減少共餐共食機會。另外宴會廳合菜桌宴也貼心提供分食位上服務並限制一桌至多六人，拉大座位空間也針對公共區域的消毒清潔，確保用餐賓客安全無慮。