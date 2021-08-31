開元食品捐百萬 助家扶學子安心學習

台灣自5月中疫情警戒緊急提升至第三級，至今降至二級微解封以來，影響層面廣泛，不僅企業收益來源較以往吃緊，許多弱勢家庭更面臨減班、停薪等困境，面對即將迎來9月1日開學，學雜費、課輔費、書籍費等對於弱勢家庭而言，無疑仍是一筆沉重負擔。隨著需扶持的家庭數增長及社福團體捐款金額下降的雙重壓力，讓財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會面臨前所未有的挑戰。

開元食品深耕弱勢兒少營養與教育關懷議題，持續積極推動「戀職人送愛心，開元百萬助學計畫」，於28日受邀出席嘉義家扶中心舉辦的「助學金頒發典禮」，拋磚引玉捐助百萬助學獎金和愛心生活物資，讓弱勢學子能安心迎接開學日。嘉義家扶中心主任沈明彥代表受贈助學獎金，受助學子也將親手製作的感謝卡贈予開元食品，感謝開元食品的愛心善款，為弱勢家庭解決燃眉之急，讓每個孩子都能擁有正常學習的權利。

讓愛持續傳遞，愛心善款助家扶兒少安心就學

助學金頒發典禮於(28)日在嘉義家扶中心舉行，為避免群聚，本次活動辦理方式和以往不同，邀請升大一的新鮮人代表受助家庭前來受獎，其餘受獎者則採線上方式一同參與。嘉義市長黃敏惠也蒞臨活動現場，表示：「很感謝、感恩、感動來自各界的力量，長期的贊助一棒接一棒的給予孩子們支持和協助，這些愛心是孩子們在求學當中很大的助力。教育是希望工程，我們每一個人都可以是希望工程師，這些希望幫助孩子們在艱困的環境中，找到自己生命的著力點並不斷的努力，持續累積創造未來的奇蹟。也謝謝孩子們的努力，未來我們一起加油！」

現場獲獎的學子、準清華大學生林曉妤，年幼時父母離異、由母親扶養長大，受到身為國小臨時代課老師的母親重視教育的影響，對自我要求高，在學業表現上屢屢獲得優秀成績，且在國樂上亦有不錯成就，其柳琴項目曾獲得嘉義縣市第一名與全國優等的殊榮。林曉妤同學在本次助學金頒發典禮中表示：「謝謝家扶中心及所有助學人的幫助，讓我可以不用擔心北上就學的學費和高昂的生活費，能夠安心讀大學。」

開元食品捐助愛心物資，用愛傳遞力量

開元食品投入公益持續13年不間斷，至今已捐助超過30萬瓶鮮奶並幫助超過1萬5千名弱勢學童，以實際行動幫助弱勢兒少，補足教育及營養資源不足的缺口。今年依舊持續推動「戀職人送愛心，開元百萬助學計畫」，捐助百萬助學獎金與物資，提供弱勢學子用於學費補助和生活資助，預計將有超過一萬二千位家扶家庭與學生受惠，其中有近百位來自嘉義家扶中心，因此也特別為此製作感謝卡，感謝開元食品的愛心和幫忙，讓他們能安心就學。此外，開元食品在現場也準備了愛心義大利麵和咖啡包等生活物資給大學新鮮人，做為遊子們在外學習時的補給品，除了給予實質的祝福，更希望這群孩子們即使身處異鄉，也能感受到溫暖，用愛傳遞力量，成為其學習最大的動力。

無畏疫情暖心送愛，籲大眾共同重視弱勢家庭議題

沈明彥主任表示：「開元食品長期關注、支持家扶弱勢兒少的教育及營養補給，這次疫情影響衝擊全台，非常感謝開元食品仍持續支持弱勢家庭，也期盼社會各界能伸出援手，幫助家扶及弱勢家庭挺過艱難疫情。此次助學金頒發典禮受疫情影響，無法邀請所有受助學子一同到場參與，但各家企業的愛心善款，仍會透過家扶傳至全台各地受助兒少的手中。」開元食品長期深耕弱勢兒少營養與教育關懷議題，希望透過企業影響力，號召社會大眾一同重視弱勢家庭議題，給予的不只是資源上的援助，更期待弱勢家庭在感受愛與溫暖的同時，也讓他們有了翻轉未來的可能。