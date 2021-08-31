中山雅樂軒酒店 「待酒1點」住房專案

熱情的夏天還沒結束，九月的出遊計畫更加安心優惠！台北中山雅樂軒酒店推出九月兩大住房專案衝人氣與買氣：優惠專案一：“待酒1點”內容包含9瓶台啤 (330ml) 、隔日中午W XYZ BAR 商業午餐2客並可延退到午後1點，讓您從進房到退房都悠哉愜意，同時吃飽喝足好滿足！優惠專案二：萬豪旅享家會員預訂快活樂窩三晚或呼風樂窩二晚將可加碼獲得會員點數2萬點，創下住宿加碼點數新高！憑點數將可兌換全台萬豪酒店集團旗下其他品牌免費住宿，對會員來說是輕鬆積點的好時機！兩大優惠專案目標不同需求客群，邀請消費者在今年夏季尾聲來台北盡興出遊！訂房請洽官方網站。

台北中山雅樂軒酒店是萬豪旅享家會員最愛的市區年輕品牌酒店，同時位於17樓的W XYZ BAR 也以優質的調酒品項與潮感環境蟬聯三年TripAdvisor中山區酒吧餐廳排名第一名；雖因疫情目前晚間未開放，但將首度於午間時段進行營業 (11:30-13:00)推出超值商業午餐選單，給晴光商圈周圍的上班族們一個舒適的新選擇；包括黃金咖哩豬排飯、西西里紅醬焗烤雞腿飯、日式鹽烤鯖魚飯、奶油干貝海膽明太子義大利麵、蒜香辣胡麻雪花牛義大利麵等美味上桌，每份250元加一成並含當日例湯。此次也將新推出的商業午餐加入“待酒1點”住房專案中，讓房客悠哉地享用美味午餐後享下午一點延後退房，度過不疾不徐的完美旅程。

另於八月推出的住兩晚送1萬點住房專案在高達賣出千間之後訊問不斷，中山雅樂軒決定萬豪旅享家會員於九月入住基本房型-快活樂窩三晚，或入住有浴缸的高階房型-呼風樂窩兩晚，即可加碼獲得會員積分2萬點，憑點數門檻可免費兌換國內外31個品牌的免費住宿，絕對是光速累積下回旅遊能量的好時機。

關於防疫安全酒店也持續謹慎地維護住戶安心環境：包括每房皆為大金品牌獨立空調、每層至多八間客房、全面高嚴謹的消毒清潔作業、實聯制與體溫測量，同時早餐也以外帶盒裝提供避免接觸，讓消費者更能加倍安心。

「待酒1點」住房專案：

適用日期：即日起至9月30日 (限週日至週四)

優惠房價：入住即贈9瓶台灣啤酒 (330ml)、W XYZ BAR 商業午餐兩客、與延退至午後一點。每晚價格2,350元起

訂房方式：https://www.marriott.com/hotels/travel/tpeal-aloft-taipei-zhongshan/ 搜尋 “Beer & Dine package” (適用各房型)

萬豪旅享家可累積房晚與積分

此優惠專案不得與其他優惠併用

會員加碼20,000點住房專案：