台灣累積6例接種高端後死亡 3例解剖發現死因與心血管疾病有關

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）台灣開放施打國產疫苗高端後，共有6例接種後死亡通報，死因正待釐清，目前已解剖其中3例，證實2人死因為主動脈剝離、1人為心臟病併心肌梗塞，等報告出爐後再由專家研判是否和疫苗有關。

根據中央流行疫情指揮中心統計，國內目前累計685例接種新冠肺炎疫苗後死亡事件，死因不一定直接與疫苗相關。個案年齡介於2個月至101歲，其中550例為接種AZ疫苗、129例接種莫德納疫苗、6例接種高端疫苗。

同樣據統計，目前最常見死因前5名分別為與慢性病相關95例、疑似肺炎8例、嗆噎窒息6例、主動脈剝離5例、泌尿道感染4例、腦室和腦幹出血4例。

根據中央社，指揮中心已釐清部分近期接種疫苗後死亡個案之死因，發言人莊人祥今（31日）下午接受媒體電訪時表示，解剖之7例個案中有3例接種高端疫苗，其中2人死因為主動脈剝離，另桃園一名40多歲男性死因則是冠狀動脈硬化性心臟病合併心肌梗塞。

莊人祥表示，接種高端後死亡的另外3例，有一例是使用毒品者，家屬初步決定不解剖，另一例經司法相驗判定結果為心因性猝死，同樣不解剖，還有一例有胰臟癌病史，是否解剖還不清楚。

莊人祥說，若家屬要申請預防接種受害救濟，須等到完整解剖報告出爐後，交由專家研判是否與疫苗有關，才會決定是否救濟事宜。