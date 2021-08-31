台日藝術家對談共創經驗 北川富朗稱台資源豐富孕育藝術人才

日本知名策展人北川富朗（右）30日於「名家講 堂三部曲－大師導讀藝術節」線上系列講座與台灣藝術家對談。 日本知名策展人北川富朗（右）30日於「名家講 堂三部曲－大師導讀藝術節」線上系列講座與台灣藝術家對談。 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 文化部駐日台灣文化中心與日本權威藝術雜誌「美術手帖」合辦「名家講堂三部曲－大師導讀藝術節」線上系列講座，日本重量級策展人北川富朗30日晚間受邀與台灣藝術團隊進行線上對談。

身為當代極具代表性的藝術策展人， 北川所策劃的、原訂於這一兩年內舉辦的「房總里山藝術節」、「奧能登國際藝術節」、「北阿爾卑斯國際藝術節」以及「越後妻有大地藝術節」均邀請台灣藝術家參展，受限於疫情，各項藝術節不得不延期或精簡規模辦理，國外參展藝術家亦無法親自到場。

台灣藝術團隊豪華朗機工受邀參加「越後妻有大地藝術節」，將2012年完成的「天氣好不好我們都要飛」主題帶到當地。該作品將按造先前的製作方式，在越後妻有舉辦工作坊，邀請當地學童參與天氣鳥圖紙製作來完成這份圖紙動畫藝術。然受限疫情無法到場，藝術家委託當地學校與志工來執行。因「越後妻有大地藝術節」目前確定延期至明年舉辦，故豪華朗機工的作品在今年10月先行在當地美術館播放部分作品。

另一位藝術家涂維政則受邀「奧能登國際藝術節」，該藝術節延期這今年9月並縮小觀摩舉辦。本次參展涂維政以能登半島的鯨魚歷史與傳說為基礎，創作出傳說生物四足鯨魚的仿考古遺址發掘現場，作品由上百塊人造骨頭化石組合而成。

同樣因疫情無法親自參展，藝術家委託策展單位承辦人及當地志工協助完成作品佈展和紀錄片拍攝，日本人的工作效率、精確度及態度上的完美，也給藝術家帶來印象深刻的共創經驗。

北川讚美兩位藝術家的深度和成熟，對於能邀請來日展出深感榮幸也覺得是非常正確的決定，同時表示台灣給予藝術家充分的資源與支持是能孕育眾多優秀藝術家的重要原因。